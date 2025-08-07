Повернення форвардів дозволить бізнесу ефективніше управляти валютними ризиками – банкіри

Фото: https://bank.gov.ua/

Запровадження форвардних інструментів дозволить бізнесу ефективніше управляти валютними ризиками, а ринку – рухатися до прозорішої й гнучкішої моделі, позитивно оцінили нові валютні послаблення Національного банку опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри.

"Нові валютні пом’якшення – це системний і довгоочікуваний крок у напрямку лібералізації валютного ринку, який поєднує інтереси регулятора, бізнесу та банківського сектору. Ми очікуємо, що запропоновані інструменти будуть активно використовуваними не лише для хеджування ризиків, а й для розвитку нового покоління фінансових сервісів, адаптованих до реалій економіки воєнного часу", – сказав агентству "Інтерфакс-Україна" голова правління Кредитвест Банку Ігор Тихонов.

На його думку, впровадження нових форвардних інструментів є важливим кроком, який може посилити довіру до валютного ринку та підвищити його прозорість. У короткостроковій перспективі це дасть змогу як експортерам, так і імпортерам краще планувати розрахунки, зокрема – фіксувати курс для окремих контрактів.

"У середньостроковій перспективі - це крок до повноцінної ринкової моделі валютного регулювання, без тиску на ринок, завдяки симетричному механізму клієнт-клієнт. Важливо й те, що інструмент стає доступним, і цього вже достатньо, щоб банки могли будувати продуктову політику навколо нього", - вважає Тихонов.

На його думку, практика попередніх років показала, що такі рішення можуть бути ефективними: спочатку форвардні операції використовували лише кілька банків, але з часом інтерес до них зростав, і ринок досить швидко адаптувався.

"З’явилися попит, обсяги, конкуренція, нові підходи. Отже, можна прогнозувати, що і тепер ми побачимо поступове зростання використання форвардів серед клієнтів, які в умовах воєнної невизначеності шукатимуть інструменти для захисту", - наголосив голова правління Кредитвест Банку.

Він зазначив, що дедалі більше українських компаній працюють із країнами ЄС, тому зростає попит не лише на операції з доларом, а й з євро, злотим та іншими валютами. За його словами, курс євро щодо гривні може суттєво коливатися навіть протягом дня, що створює додаткові ризики для бізнесу й потребує інструментів захисту.

"Можливість хеджування таких валют – це відповідь на конкретний запит бізнесу. Для банків нові валютні інструменти – це можливість залучення та утримання клієнтів, розвиток нових кастомізованих продуктів, побудова системи воєнно-стійких фінансових сервісів, підвищення лояльності клієнтів у довгостроковій перспективі. Форвард - це більше, ніж просто інструмент, це механізм управління довірою, ризиком і майбутнім", - вважає Тихонов.

Такої ж думки його колега, голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов: "Найголовніший висновок із нових пом’якшень - НБУ продовжує політику поступового повернення до "вільного" валютного ринку(...) На мій погляд, нові рішення сприятимуть більш гнучкій поведінці бізнесу, пов’язаному із імпортно-експортними операціями".

За його словами, нові послаблення можуть позитивно вплинути на інтерес іноземних інвесторів. Водночас він наголосив, що йдеться не про повне скасування валютних обмежень – наразі вони залишаються необхідними для контролю ситуації на ринку в умовах війни.

Також Мамедов прокоментував стимул для бізнесу, що підтримує Збройні Сили України та ефективність такого рішення Нацбанком.

"Тут все залежить від двох речей – реальної потреби бізнесу в здійсненні понаднормових переказів, а також від сум, які були перераховані на загальний рахунок НБУ (на потреби ЗСУ). На мій погляд, таке нововведення може до міри стимулювати бізнес і надалі активно підтримувати українську армію", - прокоментував він агентству.

Він наголошує, що йдеться саме про добровільні внески, а не обов’язкові платежі, тому ефективність механізму залежатиме від рішень окремих компаній, які будуть готові підтримати ЗСУ в обмін на можливість здійснювати додаткові валютні операції.

"Ми підтримуємо курс на лібералізацію валютної політики — це хороший сигнал для прозорого бізнесу. Однак чи впливають саме ці пом’якшення суттєво на нашу операційну діяльність або стратегічний розвиток? На мою думку — несуттєво", - прокоментув чергові послаблення віцепрезидент з фінансових питань ОККО Назар Купибіда агентству "Інтерфакс-Україна".

На його думку, фінансова система наразі функціонує в умовах війни, тож істотних змін очікувати не слід. Запроваджені Національним банком заходи радше розширюють наявні інструменти та зменшують рівень ручного втручання в регулювання. Водночас у стратегічному вимірі все ще не вистачає передбачуваності, необхідної для довгострокового планування та інвестицій.

"Але ми реалісти: бізнес адаптується до обставин. І навіть такі кроки — це рух у правильному напрямку", - додав Купибіда.

Як повідомлялося, з 6 серпня 2025 року НБУ запровадив новий пакет валютної лібералізації, який передбачає дозвіл на репатріацію дивідендів за 2023 рік, відновлення операцій з валютою на умовах форварду, підтримку ювелірної галузі та додаткові можливості для компаній, що підтримують ЗСУ.