Інтерфакс-Україна
Економіка
11:22 06.08.2025

НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

4 хв читати
НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень
Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) з 6 серпня 2025 року запроваджує новий пакет валютної лібералізації, який передбачає дозвіл на репатріацію дивідендів за 2023 рік, розширення форвардних угод, підтримку ювелірної галузі та додаткові можливості для компаній, що підтримують ЗСУ.

"НБУ дасть змогу підприємствам переказувати за кордон дивіденди за 2023 рік в межах загального ліміту, що й надалі становить EUR1 млн в еквіваленті на місяць", - зазначає регулятор на своєму сайті.

Раніше така можливість стосувалася лише прибутків, отриманих із 1 січня 2024 року. За оцінками регулятора, цей крок не спричинить суттєвого зростання попиту на валюту, але підвищить довіру іноземних інвесторів і сприятиме залученню нових капіталів. Репатрійовану валюту бізнес також зможе використати за кордоном для інших потреб, зокрема для погашення боргів.

Крім того, розширюються можливості для хеджування валютних ризиків. В рамках співпраці з МВФ НБУ продовжує впроваджувати заходи для відновлення ринку валютних деривативів. Зокрема, клієнти банків зможуть укладати форвардні контракти на продаж валюти без фізичної поставки активу, тоді як раніше це дозволялося лише з поставкою.

Юридичні особи та ФОП отримають також змогу купувати валюту за форвардними контрактами з поставкою для страхування ризиків за імпортними контрактами. Банки зможуть здійснювати такі операції лише в межах купленої на форварді валюти, тому це не створить додаткового тиску на ринок.

НБУ також вносить зміни в частині переказів іноземної валюти за кордон для підвищення довіри до суб'єктів з України. Регулятор дозволяє юридичним і фізичним особам повертати кошти в іноземній валюті, що були помилково зараховані на їхні рахунки. Для цього потрібно подати заявку на повернення протягом трьох робочих днів із моменту отримання повідомлення від банку-нерезидента. Такий крок сприятиме дотриманню міжнародних платіжних норм і зміцненню довіри до української банківської системи.

Крім того, резиденти - морські агенти зможуть здійснювати перекази за кордон для повернення залишків коштів, отриманих від іноземних судновласників або інших довірителів, якщо ці кошти не були використані. Це дозволить агентам виконувати свої договірні зобов’язання без створення тиску на валютний ринок і підтримуватиме функціонування морської логістики в портах України.

Нацбанк також вдається до заходів підтримання вітчизняної ювелірної галузі, запроваджуючи можливість для юридичних осіб і ФОП, що займаються продажем ювелірних виробів, купувати банківські метали за безготівкові гривні за умови дотримання певних вимог. Зокрема, обсяг таких закупівель протягом одного календарного місяця не може перевищувати 1/12 від загального річного обсягу реалізації ювелірної продукції у роздрібній торгівлі за 2021 рік.

Крім того, підставою для купівлі банківських металів має бути укладений договір про їх передавання виробнику ювелірних виробів, а також документи, що підтверджують фактичну передачу металів у попередні періоди.

Ці заходи спрямовані на розвиток внутрішнього виробництва та зменшення тіньового сегменту ринку ювелірних виробів. Очікується, що завдяки використанню офіційних каналів тиск на валютний ринок залишиться мінімальним.

Регулятор також уніфікує підходи до регулювання зовнішніх позик, розширюючи можливості підприємств щодо погашення кредитів, наданих консорціумами іноземних кредиторів за участю міжнародних фінансових організацій (МФО). Тепер компанії зможуть здійснювати платежі не лише на користь самих МФО, а й інших учасників кредитного пулу, якщо вони є надійними іноземними банками з рейтингом не нижче "A".

Крім того, дозволено переказувати кошти з України для покриття регресних вимог іноземних гарантів, поручителів або страховиків, які вже виконали зобов’язання резидента-позичальника за такими кредитами.

Подібні правила вже діють для позик за участю експортно-кредитних агентств, а їх поширення на кредити з участю МФО має спростити залучення фінансування та структурування нових позик.

НБУ також продовжує впровадження стимулюючої валютної лібералізації. Юридичним особам-резидентам дозволено репатріювати дивіденди понад чинні валютні обмеження в межах інвестиційного ліміту, який дорівнює сумі іноземних інвестицій, залучених у статутний капітал підприємства з 12 травня 2025 року.

Також компанії, які з 7 серпня 2025 року переказують кошти на спеціальний рахунок НБУ для підтримки ЗСУ, зможуть здійснювати додаткові валютні операції на відповідну суму. Такі перекази мають здійснюватися лише за рахунок власної валюти й можуть використовуватись для: оплати імпорту товарів, поставлених до 23 лютого 2021 року; повернення передоплат нерезидентам за невиконаними контрактами; погашення боргів за кредитами, отриманими до 20 червня 2023 року; фінансування витрат на утримання закордонних представництв; репатріації дивідендів.

Крім того, НБУ створює умови для конвертації зовнішнього боргу в інвестицію: нерезидент зможе зарахувати суму кредиту в капітал українського підприємства, а банки відповідно зафіксують скорочення строку виконання зобов’язань у системі обліку зовнішніх кредитів.

Теги: #нбу #валютна_лібералізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:49 05.08.2025
Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%

Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%

10:55 05.08.2025
Верховний Суд остаточно визнав законним виведення з ринку Місто Банку

Верховний Суд остаточно визнав законним виведення з ринку Місто Банку

12:27 04.08.2025
Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% в липні

Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% в липні

15:29 03.08.2025
НБУ погіршив прогноз врожаю овочів та плодово-ягідних на 11%, картоплі – на 3%

НБУ погіршив прогноз врожаю овочів та плодово-ягідних на 11%, картоплі – на 3%

ВАЖЛИВЕ

Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%

ІГ "Універ" відкриває щомісяця біля тисячі нових рахунків

Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% в липні

Кабмін затвердив склад комісії з обрання керівника Держмитслужби

Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2,6-2,7%

ОСТАННЄ

Доходи держбюджету за 7 міс.-2025 зросли на 41%, видатки – на 24% – Мінфін

"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

Темою Національного дня України на EXPO 2025 в Японії стала вдячність міжнародним партнерам – Свириденко

Слідство у справі про масштабне розкрадання на закупівлі обладнання для "Харківобленерго" завершено

Релокація підприємств за кордон набуває характеру стратегічного планування для диверсифікації ризиків – юрист

IFC з EUR40 млн планує приєднатися до ЄБРР та ЄІБ у формуванні Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund

ЄІБ розглядає проєкт надання Україні EUR200 млн для будівництва соціального орендного житла

Україна має ухвалити законодавство щодо транспозиції Інтеграційного пакета електроенергії у III кв. 2025р

JTI Україна у I пів.-2025 після підняття акцизу збільшила податкові відрахування на 75%

"НоваПей Кредит" у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 8,2% за зростання виручки у 2,4 раза

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА