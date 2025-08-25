Інтерфакс-Україна
Події
15:04 25.08.2025

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно протягом найближчих років, заявив міністр фінансів країни та віце-канцлер уряду Німеччини Ларс Клінгбейль.

"Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно", - сказав він під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок.

Окрім того, Клінгбейль обговорив із міністром фінансів України Сергієм Марченко продовження та варіанти підтримки України.

Теги: #німеччина #клінгбейль #фінансова_допомога

