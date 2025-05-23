Інтерфакс-Україна
Економіка
12:55 23.05.2025

Уряд запроваджує процедуру державної реєстрації ГМО

1 хв читати
Уряд запроваджує процедуру державної реєстрації ГМО

Уряд України затвердив порядок державної реєстрації (перереєстрації) генетично модифікованих організмів (ГМО) та відповідно порядок її призупинення, відповідна постанова №584 від 21 травня "Деякі питання державної реєстрації ГМО" опублікована на урядовому порталі.

"Мінагрополітики продовжує кропітку роботу над гармонізацією українського законодавства до вимог Євросоюзу… Вимоги щодо реєстрації ГМО є надзвичайно важливими", – наводяться в релізі Мінагрополітики, яке розробляло постанову, слова міністра Віталія Коваля.

Зазначається, що постанова набуде чинності 16 вересня 2026 року разом із законом "Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів i продукції".

Постановою також були затверджені порядок розгляду заперечення щодо заявки на державну реєстрацію ГМО, форма заявки на державну реєстрацію ГМО та вимоги до неї, а також форма заяви про державну реєстрацію ГМО.

Теги: #гмо #реєстрація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:43 15.05.2025
Завершився додатковий період реєстрації на НМТ-2025, усунути недоліки в документах можна до 19 травня

Завершився додатковий період реєстрації на НМТ-2025, усунути недоліки в документах можна до 19 травня

13:57 09.05.2025
В Києві стане доступна послуга реєстрації домашніх тварин у ЦНАПах

В Києві стане доступна послуга реєстрації домашніх тварин у ЦНАПах

16:44 08.05.2025
Виправити помилки й повторно надіслати документи на реєстрацію на НМТ можна 9-14 травня

Виправити помилки й повторно надіслати документи на реєстрацію на НМТ можна 9-14 травня

13:51 24.04.2025
Затримка з боку постачальника реєстрації закуплених "МЗУ" ще незареєстрованих ліків досі критичне питання – голова "МЗУ"

Затримка з боку постачальника реєстрації закуплених "МЗУ" ще незареєстрованих ліків досі критичне питання – голова "МЗУ"

15:37 22.04.2025
На НМТ у 2025 році зареєструвалася майже така ж кількість вступників, як і торік – заступник міністра освіти

На НМТ у 2025 році зареєструвалася майже така ж кількість вступників, як і торік – заступник міністра освіти

18:10 05.03.2025
Основний період реєстрації на НМТ-2025 розпочнеться 6 березня - УЦОЯО

Основний період реєстрації на НМТ-2025 розпочнеться 6 березня - УЦОЯО

08:53 28.02.2025
Припиняється реєстрація в системі "Шлях" водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі

Припиняється реєстрація в системі "Шлях" водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі

19:42 14.01.2025
У ВР зареєстрували два альтернативні проєкти закону про скасування "правок Лозового"

У ВР зареєстрували два альтернативні проєкти закону про скасування "правок Лозового"

19:19 18.12.2024
Профільний комітет ради відклав до наступного року розгляд законопроєкту про спрощення реєстрації ліків

Профільний комітет ради відклав до наступного року розгляд законопроєкту про спрощення реєстрації ліків

19:28 26.11.2024
Автоматична реєстрація права власності на введені об'єкти нерухомості стартувала в Україні

Автоматична реєстрація права власності на введені об'єкти нерухомості стартувала в Україні

ВАЖЛИВЕ

Власник "Парусу" та готелю "Україна" Кріппа може купити Міжнародний виставковий центр

Індекс українських акцій WIG-Ukraine впав у середу майже на 7% на песимізмі щодо досягнення миру

Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

МХП у I кв.-2025 вдвічі збільшив прибуток за зростання виручки на 8%

Торгпред України допускає з 6 червня повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС

ОСТАННЄ

"Укренерго" використає досвід Ісландії як одного з лідерів технологій підвищення ефективності високовольтних електромереж

Уряд затвердив план дій для подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів

Понад 17 тис. сімей придбали житло за програмою "єОселя"

Є певне затягування з призначенням СЕО "Укренерго" через додаткову оцінку кандидатів – глава київського офісу ЕС

Банки Укрсиб та Креді Агріколь проведуть техроботи 24 та 27 травня перед зниженням P2P ліміту до 100 тис. грн

Власник "Парусу" та готелю "Україна" Кріппа може купити Міжнародний виставковий центр

Співвласники Enzym Group та Kormotech, родина Вовк створила Міжнародну наглядову раду для глобальної експансії бізнесу

Експорт українським морським коридором у квітні скоротився на 45%

Україна отримала понад $133 млрд фіндопомоги від партнерів за 3 роки

"Укрнафтобуріння" у 2024р. отримало 1,19 млрд грн чистого прибутку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА