Уряд запроваджує процедуру державної реєстрації ГМО

Уряд України затвердив порядок державної реєстрації (перереєстрації) генетично модифікованих організмів (ГМО) та відповідно порядок її призупинення, відповідна постанова №584 від 21 травня "Деякі питання державної реєстрації ГМО" опублікована на урядовому порталі.

"Мінагрополітики продовжує кропітку роботу над гармонізацією українського законодавства до вимог Євросоюзу… Вимоги щодо реєстрації ГМО є надзвичайно важливими", – наводяться в релізі Мінагрополітики, яке розробляло постанову, слова міністра Віталія Коваля.

Зазначається, що постанова набуде чинності 16 вересня 2026 року разом із законом "Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів i продукції".

Постановою також були затверджені порядок розгляду заперечення щодо заявки на державну реєстрацію ГМО, форма заявки на державну реєстрацію ГМО та вимоги до неї, а також форма заяви про державну реєстрацію ГМО.