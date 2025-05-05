Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:01 05.05.2025

Заява АТ "Київмедпрепарат" та АТ "Галичфарм" у відповідь на інформацію, поширену ТОВ "Скай-Девелопмент"

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АТ "Київмедпрепарат" та АТ "Галичфарм" офіційно заявляють, що інформація, поширена ТОВ ІК "Скай-Девелопмент", є недостовірною, маніпулятивною та має ознаки свідомої дискредитації діяльності наших підприємств.

Зокрема, посилання на нібито багатомільярдні борги АТ "Київмедпрепарат" та АТ "Галичфарм" перед ТОВ "Скай-Девелопмент" не відповідає дійсності і не має під собою законних підстав. На теперішній час існують законні боргові зобов'язання, визнані рішеннями Верховного Суду України, що дорівнюють загальній сумі менш ніж 300 млн гривень і які підприємства вже частково виплатили і мають намір погасити повністю відповідно до чинного законодавства України. Але дана сума заборгованості ніяк не дорівнює нібито 3,5 млрд гривень, про які маніпулятивно згадує ТОВ "Скай-Девелопмент". АТ "Київмедпрепарат" та АТ "Галичфарм" розцінюють такі заяви, як намагання незаконного штучного створення неіснуючої кредиторської заборгованості для подальшого можливого рейдерського захоплення підприємств.

Звинувачення у нібито штучному погіршенні фінансових показників компанії, а також твердження про створення схем з виведення прибутку є безпідставними та не відповідають дійсності. Бізнес-модель АТ "Київмедпрепарат" відповідає всім вимогам українського законодавства та міжнародним стандартам прозорості, про що свідчить багаторічна успішна діяльність компанії на вітчизняному та міжнародному ринках.

Ми розцінюємо ініціативу ТОВ "Скай-Девелопмент" щодо незаконного намагання відкрити справу про банкрутство, як спробу рейдерського захоплення підприємства, що має стратегічне значення для держави, особливо в умовах воєнного стану. Ці дії не мають нічого спільного з намірами щодо фінансового оздоровлення або збереження виробничого потенціалу, і навпаки — несуть пряму загрозу стабільній роботі підприємства, збереженню робочих місць та забезпеченню населення критично важливими лікарськими засобами.

Ми закликаємо державні органи, правоохоронні структури та профільні інституції дати належну правову оцінку діям ТОВ "Скай-Девелопмент" і забезпечити захист законних прав і інтересів АТ "Київмедпрепарат", його працівників та партнерів.

АТ "Київмедпрепарат" залишається відкритим до прозорого діалогу з усіма зацікавленими сторонами, однак категорично не приймає спроб тиску, маніпуляцій і неправдивих звинувачень. Ми й надалі будемо забезпечувати безперебійну діяльність підприємства, виконувати свої зобов’язання перед працівниками, партнерами, існуючими законними кредиторами, державою та суспільством.

АТ "Київмедпрепарат"

Теги: #галичфарм #київмедпрепарат

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