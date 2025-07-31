Інтерфакс-Україна
Події
17:50 31.07.2025

Суд Львівської обл. припинив повноваження керівництва "Галичфарм", передав її управління арбітражному керуючому

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Суд Львівської обл. припинив повноваження керівництва "Галичфарм", передав її управління арбітражному керуючому

Господарський cуд Львівської області припинив повноваження виконавчого директора фармкомпанії АТ "Галичфарм" (Львів) Олександра Блонського та двох членів виконавчої дирекції.

Як повідомила компанія в системі розкриття інформації Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), згідно з рішенням суду від 30 липня, припинено повноваження членів виконавчої дирекції - фінансового директора Станіслава Вонсовича та головного бухгалтера Ольги Горди.

Натомість суд призначив в.о. виконавчого директора-розпорядником майна арбітражного керуючого Олександра Ткачука.

Як повідомлялося, 23 липня Господарський суд Львівської області відкрив провадження про банкрутство фармвиробника АТ "Галичфарм" на вимогу ТОВ "Скай-Девелопмент". Вимоги кредитора "Скай-Девелопмент", яке 21 квітня 2025 року придбало у АТ "Банк "Фінанси та Кредит" права вимоги до АТ "Галичфарм" за кредитними договорами та договорами забезпечення, складали 479,262 млн грн. Раніше інвестиційна компанія ТОВ "Скай-Девелопмент" стало єдиним учасником та переможцем аукціону Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з продажу прав вимог за 10 кредитами банку "Фінанси та Кредит", у заставі за якими поміж іншого - єдиний майновий комплекс АТ "Галичфарм" площею 36,8 тис. кв. м у Львові, приміщення АТ "Київмедпрепарат" у центрі Києва на вул.Саксаганського (3 тис. кв. м) та на пр.Берестейському (1,7 тис. кв. м), а також земельні ділянки (23,7 га) у Київській області.

Зі свого боку АТ "Київмедпрепарат" та АТ "Галичфарм" заявили, що законні боргові зобов'язання визнано рішеннями Верховного Суду України у розмірі менше ніж 300 млн грн, підприємства їх вже частково виплатили і мають намір погасити повністю відповідно до чинного законодавства України.

Раніше, 17 липня Нацполіція повідомила про обшуки в офісі корпорації "Артеріум" і на підприємствах, які виробляють продукцію ТМ "Артеріум" у Києві та Львові - "Київмедпрепарат" та "Галичфарм",звинувачуючи їз в співпраці з країною-агресором. У компанії нагадали, що усі компанії ТМ "Артеріум" припинили виготовлення та експорт продукції на територію РФ і Республіки Білорусь з 24 лютого 2022 року, корпорація дотримується законодавчої заборони на експорт продукції до цих країн і вважає будь-яку взаємодію з країною-агресором неприпустимою, зокрема з етичної точки зору.

За інформацією нардепа Миколи Княжицького, директора заводу "Галичфарм" Блонського звинуватили у пособництві державі-агресору й взяли під варту без права вийти під заставу. "Галичфарм" після початку повномасштабного вторгнення передала на потреби ЗСУ та шпиталів допомоги на загальну суму 55 млн грн.

Теги: #суд #львівська_область #галичфарм

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