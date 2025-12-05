Заява АТ "Київмедпрепарат" стосовно ухвали Господарського суду м. Києва від 3 грудня 2025 року

3 грудня відбулося засідання Господарського суду міста Київ за заявою кредитора ТОВ "Скай-Девелопмент". За його результатами було відкрито провадження у справі про банкрутство АТ "Київмедпрепарат".

Навесні 2025 року ТОВ "Скай-Девелопмент" викупило кредитні зобов’язання АТ "Київмедпрепарат". На цей момент підприємство АТ "Київмедпрепарат" вже погасило 50% загальної суми кредиту на рахунок попереднього власника кредитних зобов’язань та мало намір продовжувати погашати її повністю у межах чинного законодавства.

Одразу після придбання без перемовин із АТ "Київмедпрепарат", які є звичною практикою при купівлі кредитних зобов’язань, ТОВ "Скай-Девелопмент" подав заяву про банкрутство підприємства АТ "Київмедпрепарат", що викликає сумніви щодо справжніх намірів кредитора.

Упродовж усього періоду з часу зміни кредитора, АТ "Київмедпрепарат" продовжувало виплачувати кошти ТОВ "Скай-Девелопмент" згідно кредитних зобов’язань. Так, у вересні 2025 року АТ "Київмедпрепарат" повністю виконало свої зобов’язання по одному із проваджень, а на початок грудня більше ніж 40% загальної суми зобов’язань АТ "Київмедпрепарат" перед ТОВ "Скай-Девелопмент" – було погашено. І при цьому, ТОВ "Скай-Девелопмент" ініціює банкрутство за вимогою у навіть меншій сумі, ніж на сьогодні сплачена з боку АТ "Київмедпрепарат", що викликає щонайменше здивування.

Позиція АТ "Київмедпрепарат" залишається незмінною: підприємство безумовно, має намір погасити суму повністю.

Вищеперераховані дії ТОВ "Скай-Девелопмент" викликають збентеження, адже вирішення питання виплати кредитних зобов’язань могло б відбуватися шляхом узгодження прийнятних для обох сторін умов з урахуванням обставин воєнного часу, в який одне з найбільших фармпідприємств України забезпечує ліками суспільство.

АТ "Київмедпрепарат" розцінює ініціювання судової справи про банкрутство як інструмент потужного тиску, який шкодить економічній стабільності і підприємства, і країни. Цей тиск на господарську діяльність підприємства, дозволяє констатувати неабияку упередженість, агресивність дій ТОВ "Скай-Девелопмент" і відсутність бажання врегулювати ситуацію з погашення зобов’язань у цивілізований спосіб.

Додамо, що відкриття провадження не означає, що АТ "Київмедпрепарат" визнано банкрутом. Підприємство продовжує свою операційну діяльність: забезпечує пацієнтів необхідними ліками, сплачує податки. Ми використовуємо всі законні методи для врегулювання цього конфлікту у правовому полі. Зокрема, після відкриття провадження про банкрутство АТ "Київмедпрепарат" подало апеляцію на розгляд суду.

Директор виконавчий АТ "Київмедпрепарат" Ігор Ніцу