Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
18:23 05.12.2025

Заява АТ "Київмедпрепарат" стосовно ухвали Господарського суду м. Києва від 3 грудня 2025 року

2 хв читати

3 грудня відбулося засідання Господарського суду міста Київ за заявою кредитора ТОВ "Скай-Девелопмент". За його результатами було відкрито провадження у справі про банкрутство АТ "Київмедпрепарат".

Навесні 2025 року ТОВ "Скай-Девелопмент" викупило кредитні зобов’язання АТ "Київмедпрепарат". На цей момент підприємство АТ "Київмедпрепарат" вже погасило 50% загальної суми кредиту на рахунок попереднього власника кредитних зобов’язань та мало намір продовжувати погашати її повністю у межах чинного законодавства. 

Одразу після придбання без перемовин із АТ "Київмедпрепарат", які є звичною практикою при купівлі кредитних зобов’язань, ТОВ "Скай-Девелопмент" подав заяву про банкрутство підприємства АТ "Київмедпрепарат", що викликає сумніви щодо справжніх намірів кредитора.

Упродовж усього періоду з часу зміни кредитора, АТ "Київмедпрепарат" продовжувало виплачувати кошти ТОВ "Скай-Девелопмент" згідно кредитних зобов’язань. Так, у вересні 2025 року АТ "Київмедпрепарат" повністю виконало свої зобов’язання по одному із проваджень, а на початок грудня більше ніж 40% загальної суми зобов’язань АТ "Київмедпрепарат" перед ТОВ "Скай-Девелопмент" – було погашено. І при цьому, ТОВ "Скай-Девелопмент" ініціює банкрутство за вимогою у навіть меншій сумі, ніж на сьогодні сплачена з боку АТ "Київмедпрепарат", що викликає щонайменше здивування.

Позиція АТ "Київмедпрепарат" залишається незмінною: підприємство безумовно, має намір погасити суму повністю.

Вищеперераховані дії ТОВ "Скай-Девелопмент" викликають збентеження, адже вирішення питання виплати кредитних зобов’язань могло б відбуватися шляхом узгодження прийнятних для обох сторін умов з урахуванням обставин воєнного часу, в який одне з найбільших фармпідприємств України забезпечує ліками суспільство.

АТ "Київмедпрепарат" розцінює ініціювання судової справи про банкрутство як інструмент потужного тиску, який шкодить економічній стабільності і підприємства, і країни. Цей тиск на господарську діяльність підприємства, дозволяє констатувати неабияку упередженість, агресивність дій ТОВ "Скай-Девелопмент" і відсутність бажання врегулювати ситуацію з погашення зобов’язань у цивілізований спосіб.

Додамо, що відкриття провадження не означає, що АТ "Київмедпрепарат" визнано банкрутом. Підприємство продовжує свою операційну діяльність: забезпечує пацієнтів необхідними ліками, сплачує податки. Ми використовуємо всі законні методи для врегулювання цього конфлікту у правовому полі. Зокрема, після відкриття провадження про банкрутство АТ "Київмедпрепарат" подало апеляцію на розгляд суду. 

Директор виконавчий АТ "Київмедпрепарат" Ігор Ніцу

 

Теги: #скай_девелопмент #київмедпрепарат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:00 05.12.2025
Суд за заявою інвестиційної компанії "Скай-Девелопмент" відкрив провадження у справі про банкрутство АТ "Київмедпрепарат"

Суд за заявою інвестиційної компанії "Скай-Девелопмент" відкрив провадження у справі про банкрутство АТ "Київмедпрепарат"

12:39 02.09.2025
Спільна заява компаній "Артеріум" і "Київмедпрепарат"

Спільна заява компаній "Артеріум" і "Київмедпрепарат"

16:01 05.05.2025
Заява АТ "Київмедпрепарат" та АТ "Галичфарм" у відповідь на інформацію, поширену ТОВ "Скай-Девелопмент"

Заява АТ "Київмедпрепарат" та АТ "Галичфарм" у відповідь на інформацію, поширену ТОВ "Скай-Девелопмент"

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

GGBET запускає новий тип ставок

Український прорив: Нативна монета WhiteBIT увійшла до 5 ключових індексів S&P Dow Jones

Державний банк долучився до розвитку дуальної освіти у вишах

79-та бригада отримала транспорт від "Українських вертольотів" для роботи на передовій

Прийомні батьки сформували вимоги до держави на форумі "Pro Батьківство"

Фонд Порошенка запускає програму дронів-камікадзе "Блискавка" для фронту

"Сухопутні війська ЗСУ: 1-й центр рекрутингу презентує 61-шу Степову бригаду

Sense Bank фіксує стрімке зростання попиту на послугу «Легка розстрочка»

ESG Matters: як бізнесу зростати - Форум ГД ООН в Україні

Аграрний бізнес України: стратегія виживання та розвитку у нових реаліях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА