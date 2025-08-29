Інтерфакс-Україна
09:39 29.08.2025

Заява Корпорації "Артеріум" стосовно поширеної деякими ЗМІ інформації про нібито банкрутство

Фармацевтична компанія "Артеріум" вчергове здивована безапеляційною та безпідставною заявою щодо ініціювання процедури банкрутства компанії, яку нещодавно було розповсюджено у деяких засобах масової інформації.

Корпорація "Артеріум" заявляє, що подібні, вже неодноразові кроки з боку ТОВ "Скай-Девелопмент", є відвертою провокацією. Ми розцінюємо їх як спробу тиску на компанію та підриву її ділової репутації у медійній площині разом із спробою задіяти механізми впливу, що не мають нічого спільного зі законом і правом.

Корпорація "Артеріум" та АТ "Галичфарм" є стратегічними партнерами впродовж 20 років. Протягом цього періоду виробник "Галичфарм" став прикладом і частиною успішної історії розвитку та трансформації у сучасне підприємство: лідера галузі, одного з найбільших платників податків заходу країни, одного з найнадійніших і найкращих роботодавців регіону, що неодноразово визнавала і держава, і громадські організації, і різноманітні рейтинги. Завдяки нашій співпраці мільйони пацієнтів України та ще більш ніж 10 країн світу, отримали доступ до якісних і сучасних лікарських засобів.

Всі зобов’язання, підтверджені у встановленому законом порядку, або врегульовані угодами, Корпорація "Артеріум" виконує згідно домовленостей. Це, до настання сумнозвісних подій останнього часу, дозволяло вчасно та у повному обсязі виконувати всі зобов’язання і перед партнерами виробника, і перед співробітниками та державою. "Артеріум" постійно демонстрував відповідальність у дотриманні своїх зобов’язань і, безумовно, буде дотримуватися їх надалі.

Натомість у своїй нещодавній заяві в.о. виконавчого директора АТ "Галичфарм" в односторонньому порядку заявив про припинення комерційних відносин з компанією "Артеріум" та припинив поставки товару, попри згоду з боку Корпорації "Артеріум" на цілу низку додаткових вимог та побажань, які виходять за межі наявного договору про співробітництво. Це рішення, очевидно, буде нести негативні наслідки для "Галичфарм", оскільки фактично позбавляє підприємство основного стратегічного партнера та підриває стабільність виробництва АТ "Галичфарм".

Очевидно, у випадку пошуку форм цивілізованого діалогу сторона-ініціатор не починає його публічними заявами з безпідставними обвинуваченнями та маніпуляціями. Так починаються спроби тиску та впливу, приклади яких ми, на жаль, спостерігаємо з усе більшою частотою у нашій країні в період воєнного часу. У випадку зі спробою руйнування компанії, що забезпечує країну у цей час якісними та доступними ліками, такі дії несуть ще й ризики для функціонування та життєздатності системи охорони здоровʼя.

Корпорація "Артеріум" підкреслює, що ми були та залишатимемось надійним партнером і компанією, яка дотримується юридичних та етичних норм. Ми робитимемо все можливе у правовому полі для того, щоб пацієнти й надалі мали доступ до якісних ліків бренду "Артеріум". Ми також будемо закликати компетентні органи дати правову оцінку дій цілої низки субʼєктів, що мали місце останнім часом та були спрямовані на безпідставні звинувачення, перевищення службових повноважень та порушення підслідності, прийняття незаконних рішень та слідчих дій за межами правового поля.

Пресслужба Корпорації "Артеріум"

Теги: #скайдевелопмент #артеріум #галичфарм

