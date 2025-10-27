Інтерфакс-Україна
Економіка
16:39 27.10.2025

П’ятірка лідерів страхового ринку України за преміями за 9 міс.-2025 майже без змін - НАСУ

2 хв читати
П’ятірка лідерів страхового ринку України за преміями за 9 міс.-2025 майже без змін - НАСУ

Лідерами страхового ринку України за зібраними преміями в січні-вересні 2025 року стали страхові компанії СГ "ТАС" - 5,717 млрд грн (за дев'ять місяців 2024 - 3,474 млрд грн), "АРКС" - 4,238 млрд грн (3,150 млрд грн), "ІНГО" - 3,830 млрд грн (2,462 млрд грн), СК "ВУСО" - 3,728 млрд грн (2,860 млрд грн), "Уніка" - 3,572 млрд грн (2,564 млрд грн), свідчать дані проєкту обміну інформацією "ПРІМА" Національної асоціації страховиків України (НАСУ).

Зміни у п’ятірці за зазначений період порівняно з минулорічним аналогічним періодом торкнулися СК "ІНГО" що піднялася з п'ятої позиції на третю сходинку помінявшись місцями з СК "Уніка".

Як повідомляється на сайті об'єднання, на ринку обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності п'ятірка лідерів за зібраними преміями теж змінилася і за підсумками дев'яти місяців лідирують СГ "ТАС" - 2,958 млрд грн (аналогічний період 2024 року - 1,049 млрд грн), "Оранта" - 2,206 млрд грн (1,004 млрд грн), "Княжа ВІГ" - 1,807 млрд грн (764,9 млн грн), "ІНГО" - 948,2 млн грн і "УСГ" - 831,1 млн грн потіснивши с топ-5 "ПЗУ Україна" та "ВУСО" відповідно.

Так само незначні зміни у зрізі порівнянних періодів відбулись на ринку "Зеленої картки", де у п’ятірці, як і раніше, "ТАС" - 960,5 млн грн (1,025 млрд грн), "УСГ" - 828,7 млн грн (553,7 млн грн), "ПЗУ" - 659,2 млн грн (411 млн грн) та "Княжа ВІГ" - 286,4 млн грн (475,5 млн грн), які помінялися місцями, і СК "ВУСО" - 208,5 млн грн замість "Оранти", яка уступила їй п'яту позицію в цьому виді страхування.

Аналогічно на ринку КАСКО: як і раніше, його очолюють СК "АРКС" - 2,057 млрд грн (1,737 млрд грн), "Арсенал Страхування" - 1,940 млрд грн (1,416 млрд грн), "ВУСО" - 955,2 млн грн (720,4 млн грн) та "Уніка" - 890 млн грн (826,7 млн грн), які помінялися місцями і "Універсальна" - 839,8 млн грн замість "УСГ".

Лідерство з добровільного медичного страхування теж утримує колишня п'ятірка: СК "Уніка" - 1,602 млрд грн (1,193 млрд грн), далі йдуть СК "ВУСО" - 887,4 млн грн (603,2 млн грн), СК "Універсальна" - 866,4 млн грнн (615,8 млн грн), які помінялися місцями, СК "ІНГО" - 780 млн грн (525,4 млн грн), СГ "ТАС" - 652,9 млн грн (405,7 млн грн)

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня 2025 року на страховому ринку України працювало 50 ризикових страховиків (на аналогічну дату роком раніше 58), 10 спеціалізуються на страхуванні життя (11), один - зі спеціальним статусом ("Експортно-кредитне агентство", ЕКА).

Теги: #лідери #страховики #насу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 23.10.2025
Зеленський та Мелоні обговорили захист української енергетики від ударів РФ та ініціативи в програмі SAFE

Зеленський та Мелоні обговорили захист української енергетики від ударів РФ та ініціативи в програмі SAFE

03:10 23.10.2025
Фон дер Ляєн і Стармер підтримали санкції Трампа проти російських нафтових компаній

Фон дер Ляєн і Стармер підтримали санкції Трампа проти російських нафтових компаній

02:00 18.10.2025
Європейські лідери після розмови з Зеленським висловили йому повну підтримку

Європейські лідери після розмови з Зеленським висловили йому повну підтримку

00:12 18.10.2025
Зеленський після зустрічі з Трампом провів телефонну розмову з основними представниками Коаліції охочих

Зеленський після зустрічі з Трампом провів телефонну розмову з основними представниками Коаліції охочих

23:34 17.10.2025
Зеленський зателефонував кільком європейським лідерам після зустрічі з Трампом

Зеленський зателефонував кільком європейським лідерам після зустрічі з Трампом

21:42 10.10.2025
Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

23:41 01.10.2025
Усі лідери ЄС, окрім одного, підтримали подальший процес вступу України в Спільноту

Усі лідери ЄС, окрім одного, підтримали подальший процес вступу України в Спільноту

20:38 07.09.2025
Зеленський подякував міжнародним лідерам за підтримку України на тлі масованої атаки РФ

Зеленський подякував міжнародним лідерам за підтримку України на тлі масованої атаки РФ

21:57 01.09.2025
Зеленский обсудил с лидерами коалиционных фракций Бундестага финансовую, оборонную поддержку и дипломатию

Зеленский обсудил с лидерами коалиционных фракций Бундестага финансовую, оборонную поддержку и дипломатию

14:12 01.09.2025
Зеленський у четвер може зустрітися з лідерами у Парижі - ЗМІ

Зеленський у четвер може зустрітися з лідерами у Парижі - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Німеччина вносить EUR60 млн у Фонд підтримки енергетики України - Свириденко

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону – Свириденко

Послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонне, з початку року вона зміцнилася на 0,65%, ситуація контрольована – НБУ

НБУ очікує зовнішнє фінансування $15 млрд до кінця 2025р та $47 млрд у 2026р - Пишний

НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

ОСТАННЄ

Управлінська команда ТОК Gulliver найближчим часом укладе договір про імпорт електроенергії

Єдиний проєктний портфель доповнився 42 кейсами та 4 програмами на 1,1 трлн грн

"Оператор ринку" проведе курс про особливості приєднання та ефективного використання газопоршневих і когенераційних установок

"Вінницяобленерго" за 9 міс. зафіксувало понад 1300 випадків розкрадання е/е на сумму понад 58 млн грн

Україна відтермінує активний відбір газу з ПСГ ще на 7-10 днів завдяки відновленню імпорту з Польщі – ексміністерка енергетики

Запущено в роботу після ремонту останній 9-й енергоблок АЕС на контрольованій Україною території

Мінрозвитку розпочало розробку Концепції розвитку інфраструктури зарядних станцій для електротранспорту

Працівники "Запоріжсталі" закликають не підвищувати тарифи на вонтажні перевезення, бо це вдарить по конкурентоспроможності

Київ спрямував 548 млн грн на безперебійне водопостачання й водовідведення до 2026 року

Аграрії зібрали 37,6 млн т зернових та 14,7 млн т олійних – на 16,7% та 21,2% менше, аніж на цю дату торік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА