П’ятірка лідерів страхового ринку України за преміями за 9 міс.-2025 майже без змін - НАСУ

Лідерами страхового ринку України за зібраними преміями в січні-вересні 2025 року стали страхові компанії СГ "ТАС" - 5,717 млрд грн (за дев'ять місяців 2024 - 3,474 млрд грн), "АРКС" - 4,238 млрд грн (3,150 млрд грн), "ІНГО" - 3,830 млрд грн (2,462 млрд грн), СК "ВУСО" - 3,728 млрд грн (2,860 млрд грн), "Уніка" - 3,572 млрд грн (2,564 млрд грн), свідчать дані проєкту обміну інформацією "ПРІМА" Національної асоціації страховиків України (НАСУ).

Зміни у п’ятірці за зазначений період порівняно з минулорічним аналогічним періодом торкнулися СК "ІНГО" що піднялася з п'ятої позиції на третю сходинку помінявшись місцями з СК "Уніка".

Як повідомляється на сайті об'єднання, на ринку обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності п'ятірка лідерів за зібраними преміями теж змінилася і за підсумками дев'яти місяців лідирують СГ "ТАС" - 2,958 млрд грн (аналогічний період 2024 року - 1,049 млрд грн), "Оранта" - 2,206 млрд грн (1,004 млрд грн), "Княжа ВІГ" - 1,807 млрд грн (764,9 млн грн), "ІНГО" - 948,2 млн грн і "УСГ" - 831,1 млн грн потіснивши с топ-5 "ПЗУ Україна" та "ВУСО" відповідно.

Так само незначні зміни у зрізі порівнянних періодів відбулись на ринку "Зеленої картки", де у п’ятірці, як і раніше, "ТАС" - 960,5 млн грн (1,025 млрд грн), "УСГ" - 828,7 млн грн (553,7 млн грн), "ПЗУ" - 659,2 млн грн (411 млн грн) та "Княжа ВІГ" - 286,4 млн грн (475,5 млн грн), які помінялися місцями, і СК "ВУСО" - 208,5 млн грн замість "Оранти", яка уступила їй п'яту позицію в цьому виді страхування.

Аналогічно на ринку КАСКО: як і раніше, його очолюють СК "АРКС" - 2,057 млрд грн (1,737 млрд грн), "Арсенал Страхування" - 1,940 млрд грн (1,416 млрд грн), "ВУСО" - 955,2 млн грн (720,4 млн грн) та "Уніка" - 890 млн грн (826,7 млн грн), які помінялися місцями і "Універсальна" - 839,8 млн грн замість "УСГ".

Лідерство з добровільного медичного страхування теж утримує колишня п'ятірка: СК "Уніка" - 1,602 млрд грн (1,193 млрд грн), далі йдуть СК "ВУСО" - 887,4 млн грн (603,2 млн грн), СК "Універсальна" - 866,4 млн грнн (615,8 млн грн), які помінялися місцями, СК "ІНГО" - 780 млн грн (525,4 млн грн), СГ "ТАС" - 652,9 млн грн (405,7 млн грн)

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня 2025 року на страховому ринку України працювало 50 ризикових страховиків (на аналогічну дату роком раніше 58), 10 спеціалізуються на страхуванні життя (11), один - зі спеціальним статусом ("Експортно-кредитне агентство", ЕКА).