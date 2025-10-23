Інтерфакс-Україна
03:10 23.10.2025

Фон дер Ляєн і Стармер підтримали санкції Трампа проти російських нафтових компаній

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримали рішення президента США Дональда Трампа щодо запровадження санкцій проти російських нафтових компаній.

"Вдячна за сьогоднішню розмову зі Скотом Бессентом та рішення Міністерства фінансів запровадити санкції проти великих російських нафтових компаній через відсутність зобов'язань Росії щодо мирного процесу", - написала фон дер Ляєн в соцмережі Х.

Вона зазначила, що "з огляду на неминуче прийняття 19-го пакету ЄС, це чіткий сигнал з обох боків Атлантики про те, що ми продовжуватимемо колективний тиск на агресора".

У свою чергу, Стармер повідомив, що Британія запровадила такі санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній минулого тижня. Він зазначив, що ці компанії "фінансують військову машину Путіна".

"Я радий, що США тепер приєдналися до нас, запроваджуючи суттєві санкції проти цих двох нафтових компаній. Путін має заплатити за свою непотрібну агресію. Вбивства мають припинитися зараз", - підкреслив він.

Джерела: https://x.com/vonderleyen/status/1981109768581243195?t=v7zRD7RJtb_Qy785ew9OOg&s=07

https://x.com/Keir_Starmer/status/1981119138451144873?t=9u5gRpxSRrCmnVzohGLKhA&s=07

