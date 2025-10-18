Інтерфакс-Україна
Події
02:00 18.10.2025

Європейські лідери після розмови з Зеленським висловили йому повну підтримку

2 хв читати

Європейські лідери після розмови з президентом України Володимиром Зеленським висловили йому повну підтримку.

Так, президент Фінляндії Александр Стубб після розмови з Зеленським заявив, що Європа продовжує підтримувати Україну і ця підтримка передбачає військову та фінансову допомогу, гарантії безпеки, припинення вогню та мирний процес.

"Щойно завершив розмову з @ZelenskyyUa та європейськими лідерами. Ми твердо підтримуємо Україну", - написав він в соцмережі Х.

За словами Стубба, ця підтримка передбачає військову та фінансову допомогу, гарантії безпеки, припинення вогню та мирний процес.

Стубб додав, що робота триває. "Ніхто не хоче, щоб ця війна закінчилася, більше ніж українці", - наголосив він.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що наступного тижня будуть обговорені конкретні кроки для посилення нашої підтримки та посилення тиску на Росію у прагненні до миру.

"Мав розмову з @ZelenskyyUa та європейськими лідерами після зустрічі з президентом Трампом. На наступному тижні на #EUCO ми обговоримо конкретні кроки для посилення нашої підтримки та посилення тиску на Росію у прагненні до миру", - написав він в соцмережі Х.

Кошта зазначив, що спільною метою залишається справедливий та тривалий мир для України. Військова, фінансова та дипломатична підтримка, а також гарантії безпеки, є важливими для її досягнення. "Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими партнерами для досягнення цієї мети", - підкреслив він.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що після зустрічі Зеленського з Трампом європейські лідери скоординували та будемо супроводжувати наступні кроки.

"Президент @ZelenskyyUa має повну підтримку Німеччини та наших європейських друзів на шляху до миру. Після його зустрічі з президентом Трампом ми скоординували та будемо супроводжувати наступні кроки. Україні зараз потрібен мирний план", - написав він в соцмережі Х.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Британія продовжуватиме надсилати гуманітарну допомогу та військову підтримку.

Продуктивна розмова сьогодні ввечері з @ZelenskyyUa, іншими європейськими лідерами та @SecGenNATO. Я підтвердив нашу непохитну відданість Україні перед обличчям російської агресії, Велика Британія продовжуватиме надсилати гуманітарну допомогу та військову підтримку. Ми повинні бачити справедливий та тривалий мир", - написав він в соцмережі Х.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом зателефонував кільком європейським лідерам.

Джерела: https://x.com/alexstubb/status/1979289079402418313

https://x.com/eucopresident/status/1979310701874172342?t=iRfYM_IeLFQ5iOIDcc4jtg&s=07

https://x.com/bundeskanzler/status/1979297567579214003?t=B83jpH5aSgGvt8JA1VY2dw&s=07

https://x.com/Keir_Starmer/status/1979312335836823676?t=O5Wio11ZU2O2XVPModplTg&s=07

Теги: #підтримка #лідери #европа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:12 18.10.2025
Зеленський після зустрічі з Трампом провів телефонну розмову з основними представниками Коаліції охочих

Зеленський після зустрічі з Трампом провів телефонну розмову з основними представниками Коаліції охочих

23:34 17.10.2025
Зеленський зателефонував кільком європейським лідерам після зустрічі з Трампом

Зеленський зателефонував кільком європейським лідерам після зустрічі з Трампом

21:18 15.10.2025
Україна та країни Півночі створюють Скандинавсько-Балтійську ініціативу для підтримки ЗСУ - Шмигаль

Україна та країни Півночі створюють Скандинавсько-Балтійську ініціативу для підтримки ЗСУ - Шмигаль

10:42 15.10.2025
Нідерланди виділять ще EUR90 млн на дрони для України – міністр оборони

Нідерланди виділять ще EUR90 млн на дрони для України – міністр оборони

06:57 15.10.2025
Трекер підтримки України: військова допомога різко скорочується попри нову ініціативу НАТО

Трекер підтримки України: військова допомога різко скорочується попри нову ініціативу НАТО

22:19 14.10.2025
Свириденко й Домбровскіс обговорили фінансову підтримку України й імплементацію нового механізму репараційних позик

Свириденко й Домбровскіс обговорили фінансову підтримку України й імплементацію нового механізму репараційних позик

12:41 14.10.2025
На підтримку ЗСУ встановили новий рекорд України, щоб зібрати кошти на сіткомети для бійців на передовій - "Українська команда"

На підтримку ЗСУ встановили новий рекорд України, щоб зібрати кошти на сіткомети для бійців на передовій - "Українська команда"

23:46 13.10.2025
Японія продовжить підтримувати Україну у зміцненні енергетичної стійкості – Міненерго

Японія продовжить підтримувати Україну у зміцненні енергетичної стійкості – Міненерго

22:57 13.10.2025
Координатор системи ООН в Україні запевнив у продовженні підтримки модернізації українського сільського господарства

Координатор системи ООН в Україні запевнив у продовженні підтримки модернізації українського сільського господарства

21:42 10.10.2025
Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

ВАЖЛИВЕ

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

Трамп: Говоритимемо із Зеленським про мою розмову з Путіним

Україна має пропозицію до США щодо дронів, ракети "Tomahawk" будуть запускатися лише по військовим цілям – Зеленський

Зеленський планує обговорити з Трампом кроки, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

ОСТАННЄ

Зеленський щодо розмови з Трампом: розраховуємо на тиск США на РФ

Ворог атакував Запоріжжя, виникла пожежа в адмінбудівлі

Некомплекту військових хірургів у передових хірургічних групах та військово-мобільних госпіталях немає - Гуменюк

Головний хірург ЗСУ: характер сучасної бойової травми кардинально змінився, понад 80% поранень є осколковими

Головний хірург ЗСУ: близько 70% ампутацій пов’язані з відривом кінцівок

Росіяни побоюються Tomahawk, тому надсилають позитивні меседжі не українській стороні – Зеленський

Україна не може боротися своїми системами ППО проти балістики - Зеленський

Зараз лише Трамп має діалог з Росією, Україні потрібні сильні безпекові гарантії – Зеленський

США отримають певні типи українських БпЛА, вважає Зеленський

Зеленський обговорював з Трампом Tomahawk

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА