19:22 23.10.2025

Зеленський та Мелоні обговорили захист української енергетики від ударів РФ та ініціативи в програмі SAFE

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, під час якої, зокрема, обговорив захист української енергетики від російських ударів та спільні оборонні проєкти в межах програми SAFE.

"Провели зустріч із Джорджею Мелоні, головою Ради міністрів Італії. Говорили про те, як захистити нашу енергетику від російських ударів і зробити її більш стійкою. Італія має відповідну експертизу й обладнання", - йдеться у повідомленні у Телеграмі у четвер.

Зеленський зазначив, що потрібне посилення захисту критичної інфраструктури сучасними системами ППО та іншими засобами. Окремо сторони обговорили спільні оборонні проєкти в межах програми SAFE.

"Окремо – про спільні оборонні проєкти в межах програми SAFE. Важливо, щоб такі ініціативи працювали на користь усієї Європи. Порушили й важливу тему використання заморожених російських активів. Справедливо, щоб ці кошти були спрямовані для підтримки й захисту нашої країни", - написав Зеленський.

Також Зеленський та Мелоні обмінялися думками щодо можливостей використання заморожених російських активів на підтримку України та захист від російської агресії..

 

 

Теги: #лідери #італія

