Інтерфакс-Україна
Події
03:42 05.11.2025

Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім

1 хв читати

Президент Сирії на перехідний період Ахмед аш-Шараа 10 листопада проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, заявила у вівторок представник Білого дому Керолайн Левітт.

"Я можу підтвердити, що ця зустріч пройде у Білому домі у понеділок", - сказала вона на брифінгу.

Раніше глава МЗС Сирії Асаад аш-Шибані заявляв, що президент країни відвідає Вашингтон у листопаді, там він проведе переговори щодо післявоєнного відновлення Сирії.

Візит сирійського лідера до США стане першим з моменту здобуття країною незалежності 1946 року.

Раніше аш-Шараа зустрічався із Трампом 14 травня в Ер-Ріяді, а також "на полях" Генасамблеї ООН.

Джерело: https://x.com/clashreport/status/1985780034972299396

Теги: #зустріч #лідери #сирія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:28 04.11.2025
США послаблюють деякі санкції проти Білорусі, зокрема щодо літаків Лукашенка

США послаблюють деякі санкції проти Білорусі, зокрема щодо літаків Лукашенка

21:09 04.11.2025
Шатдаун в США сягнув історичного рекорду з тривалості – посол

Шатдаун в США сягнув історичного рекорду з тривалості – посол

16:56 04.11.2025
Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

15:48 04.11.2025
США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування РФ – Зеленський

США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування РФ – Зеленський

15:39 04.11.2025
Зеленський зустрівся з воїнами 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"

Зеленський зустрівся з воїнами 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"

15:09 04.11.2025
Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

10:06 04.11.2025
Свириденко обговорила з послами при НАТО ситуацію в енергетиці та підтримку через ініціативу PURL

Свириденко обговорила з послами при НАТО ситуацію в енергетиці та підтримку через ініціативу PURL

09:13 04.11.2025
Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

08:13 04.11.2025
США запропонували Раді Безпеки ООН створити міжнародні сили безпеки у Газі

США запропонували Раді Безпеки ООН створити міжнародні сили безпеки у Газі

20:28 03.11.2025
Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

ВАЖЛИВЕ

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

В НАБУ заявляють, що не зобов’язані інформувати Офіс генпрокурора про спостереження за ними

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

"Укренерго" в середу обмежуватиме електрику населенню з 07:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину більше

ОСТАННЄ

Росія поширює фейкові відео для просування в Україні наративу "мир за будь-яку ціну" - ЦПД

Сили оборони відбили атаки росіян ще на 12 напрямках, 144 боєзіткнень за добу - Генштаб

Ворог втратив 107 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Очільник Київської МВА закликав Кличка збільшити фінансування оборони столиці

Зеленський заслухав доповідь командувача СБС Бровді

Сибіга: Єдина політична перешкода для вступу України в ЄС - позиція Угорщини

Зеленський заслухав доповідь командира ДШВ щодо ситуації в районі Покровська

Підозрюваний до причетності в підриві "Північного потоку" українець Кузнецов оголосив голодування в італійській в’язниці

Зеленський: Штурмові дії росіян в Покровську – це тиск ворога психологічно на Україну і всіх союзників

Орбан після виступу Зеленського в Брюсселі: Підтримка, яку Україна отримує від ЄС, включає угорські гроші

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА