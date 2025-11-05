Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім
Президент Сирії на перехідний період Ахмед аш-Шараа 10 листопада проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, заявила у вівторок представник Білого дому Керолайн Левітт.
"Я можу підтвердити, що ця зустріч пройде у Білому домі у понеділок", - сказала вона на брифінгу.
Раніше глава МЗС Сирії Асаад аш-Шибані заявляв, що президент країни відвідає Вашингтон у листопаді, там він проведе переговори щодо післявоєнного відновлення Сирії.
Візит сирійського лідера до США стане першим з моменту здобуття країною незалежності 1946 року.
Раніше аш-Шараа зустрічався із Трампом 14 травня в Ер-Ріяді, а також "на полях" Генасамблеї ООН.
