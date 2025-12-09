Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Україна готова до будь-якої дати зустрічі з США, а також готова зустрічатися з європейськими лідерами і підготувати бачення щодо цього плану закінчення війни від Європи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У будь-якому випадку ми будемо в контакті з США. Ми готові до будь-якої дати. Ми готові зустрічатися з європейськими лідерами і підготувати наше бачення щодо цього плану від Європи", - сказав Зеленський журналістам у вівторок.

