21:37 09.12.2025

Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Україна готова до будь-якої дати зустрічі з США, а також готова зустрічатися з європейськими лідерами і підготувати бачення щодо цього плану закінчення війни від Європи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У будь-якому випадку ми будемо в контакті з США. Ми готові до будь-якої дати. Ми готові зустрічатися з європейськими лідерами і підготувати наше бачення щодо цього плану від Європи", - сказав Зеленський журналістам у вівторок.

Теги: #лідери #зеленський #сша

