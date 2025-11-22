Кошта анонсував спеціальну зустріч лідерів ЄС щодо України на полях саміту в Луанді у понеділок

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Ради ЄС Антоніу Кошта повідомив, що запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України на полях саміту ЄС-Африка у Луанді (Анголи) в понеділок.

За його словами, ЄС вітає продовження зусиль США щодо досягнення миру в Україні та готовий брати участь у процесі, однак наголошує на недоторканності кордонів.

"Ми вітаємо продовження зусиль США щодо досягнення миру в Україні. Початковий проект 28-пунктного плану включає важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та тривалого миру. Ми вважаємо, що цей проект є основою, яка потребуватиме додаткової роботи", – зазначив Кошта.

Він також висловив стурбованість пропонованими обмеженнями для Збройних сил України, що залишали б країну вразливою для майбутніх атак, і підкреслив, що реалізація положень, що стосуються ЄС та НАТО, потребуватиме згоди відповідних членів цих організацій.

"Ми скористаємося цією можливістю, щоб підкреслити силу нашої подальшої підтримки України. Ми продовжимо тісно координуватися з Україною та США в найближчі дні…Я запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України на полях саміту ЄС-Африка у Луанді у понеділок.", – додав президент Ради ЄС.