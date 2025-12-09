Інтерфакс-Україна
00:25 09.12.2025

Зеленський повідомив Рютте, Кошту та фон дер Ляєн про результати перемовин зі США

Президент України Володимир Зеленський поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президентів Європейської ради Антоніу Кошту та Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн про перемовини зі США.

"Хороша і продуктивна зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн", - написав він у телеграмі в ніч на вівторок.

Президент поінформував лідерів про ситуацію на дипломатичному треку. За його словами, вони детально обговорили роботу з американськими партнерами над кроками заради миру, гарантії безпеки та посилення нашої стійкості.

Також, пише Зеленський, торкнулися ініціативи PURL і репараційного кредиту. "По всіх питаннях скоординували позиції. Діємо узгоджено й конструктивно. Дякую за зустріч і за підтримку!", - зазначив він.

Рютте, в свою чергу, позитивно схвалив цю зустріч.

"Гарні дискусії сьогодні з @ZelenskyyUa та з лідерами ЄС @vonderleyen та @eucopresident на підтримку подальшого прогресу на шляху до справедливого та міцного миру для України", - написав він у соцмережі Х.

Джерела: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17212

https://x.com/SecGenNATO/status/1998154192624754844?s=20

