Енергетики відновлюють електропостачання у повністю знеструмленому Фастові - до кінця доби планують повернутися до графіка

Енергетики майже відновили електропостачання у Фастові на Київщині, яке було повністю знеструмлене внаслідок ворожих атак, до кінця доби планують вийти на графік подачі світла, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Відновлюємо подачу електроенергії у Фастові. Місто було повністю знеструмлено внаслідок атаки ворога. Найближчі села вже заживлено. У самому Фастові до кінця доби вийдемо на графік подачі світла. Тут майже цілодобово працюють 80 енергетиків", - написав він у телеграмі.

Калашник зазначив, що за останню добу на Київщині світло повернули для 170 тисяч осель.

"На жаль, після відновлення світла мережі отримали надмірне навантаження, тож енергетикам довелося застосувати екстрені відключення в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах", - пояснив очільник ОВА, додавши, що після появи світла необхідно зачекати близько 30 хвилин перед увімкненням потужних приладів і надалі вмикати їх по черзі.

Роботи з ліквідації наслідків удару ворога тривають, додав Калашник.

