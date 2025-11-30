Через ворожу атаку на Сумську громаду пошкоджено критичну інфраструктуру

Росіяни у неділю атакували цивільну інфраструктуру в Сумській громаді, також пошкоджень зазнав житловий сектор, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог атакував цивільну інфраструктуру на території Сумської громади. Унаслідок влучання сталася пожежа. Пошкоджень зазнав і житловий сектор у Піщанському старостаті", - написав він у Телеграмі.

За його словами, попередньо, люди не постраждали. З урахуванням безпекових ризиків триває ліквідація наслідків удару.