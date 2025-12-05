Інтерфакс-Україна
Економіка
19:54 05.12.2025

НБУ оштрафував банк "Південний" на 18,5 млн грн та ФК "ФІНАКО" на 1,28 млн грн

2 хв читати
Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та валютного законодавства в листопаді 2025 року застосував до двох банків та двох небанківських фінустанов заходи впливу, у тому числі наклав штрафи на загальну суму 20,57 млн грн.

Згідно з публікацією на сайті регулятора, банк "Південний" оштрафовано на 17,5 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, неналежну перевірку клієнтів, недоліки у посиленій перевірці високоризикових клієнтів та порушення порядку надання інформації на запити НБУ.

Окремо банк має сплатити 1 млн грн за порушення вимог валютного нагляду, зокрема неналежний аналіз документів щодо валютних операцій і невиявлення індикатора валютних операцій.

Крім того, банк "Південний" отримав два письмові застереження: за недоліки у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ та управлінні ризиками, а також за помилки у статистичній звітності щодо валютних операцій.

Банк "Львів" оштрафовано на 200 тис. грн за несвоєчасне повідомлення спеціально уповноваженого органу про порогові фінансові операції та неподання достовірної інформації на запити Нацбанку.

ТОВ "ФК "ФІНАКО" має сплатити 1,28 млн грн штрафу за неналежне впровадження внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ, недоліки у роботі відповідального працівника, неподання звітів і документів на запити НБУ, порушення ризик-орієнтованого підходу, неналежну перевірку клієнтів та порушення порядку формування звітності й подання переліку клієнтів. Також установою порушено порядок повідомлення про зміну відомостей.

Окрім того ТОВ "ФК "АТЛАНА" оштрафовано на 595 тис. грн за неналежне впровадження внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ, недоліки у роботі відповідального працівника, неналежну перевірку клієнтів, неподання звітів і документів на запити регулятора, порушення ризик-орієнтованого підходу, недоліки у звітності та неподання переліку клієнтів.

 

Теги: #штраф #нбу #південний

