07:37 05.12.2025

АМКУ оштрафував на 2,2 млн компанію американця Піацци за придбання 14 підприємств "Укрлендфармінгу" без дозволу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) на засіданні у четвер прийняв рішення оштрафувати компанію TNA Corporate Solutions LLC (США) американця Ніколаса Піацци (Nicholas Piazza) на 2 млн 210 тис. грн за порушення законодавства при здійсненні концентрації при набутті часток у статутному капіталі 14 підприємств, які входили в створений бізнесмненом Олегом Бахматюком агрохолдинг "Укрлендфармінг".

Згідно із повідомленням, мова йде, серед іншого про ТОВ "Аграрний холдинг "Авангард", виручка якого, згідно даних сервісу YouControl, за січень-вересень 2025 року склала 3,833 млрд, що у п'ять разів більше, аніж за аналогічний період минулого року, а чистий прибуток – 52,5 млн грн проти чистого збитку 89,2 млн грн за дев'ять місяців 2024 року.

Окрім того в цьому переліку також ТОВ "Фінансово-Консалтингова компанія "Авангард Лтд" і ТОВ "Трейд-Агро", ТОВ " Аграрна перспектива", ТОВ "Сільськогосподарське підприємство Весна 21", спільне українсько-англійське підприємство "Дубноцукорінвест" у формі ТОВ, ТОВ "Будища", ТОВ "Вільна Слобода", приватна науково-виробнича компанія "Iнтербізнес", ТОВ "Золотий Лан-Н", приватне сільськогосподарське підприємство "Добробут", ТО "Саан-Агро", ТОВ "Дистрибуційна Компанія Агротех" і ТОВ "Гетьманське"

У жовтні минулого року "Укрлендфармінг" повідомив, що позови, подані Gramercy Funds Management LLC та її афілійованими компаніями проти Бахматюка, Піацци, Олександра Яременка, SP Capital Management LLC, TNA Corporate Solutions LLC та/або Maltofex Ltd, були добровільно відкликані з остаточною відмовою від претензій, а сторони уклали конфіденційну угоду про врегулювання спору в зв’язку з цим.

"Тепер, коли судовий процес проти пана Бахматюка завершено, компанія може вільніше вести переговори з кредиторами та зосередитися на зростанні та відновленні свого бізнесу після того, як вона втратила приблизно половину своєї вартості через вторгнення Росії в Україну", – зазначалося тоді у релізі.

Згідно з ним, "Укрлендфармінг" залишається одним з найбільших аграрних холдингів в Україні, хоча загальні втрати від військової агресії РФ оцінюються приблизно в $1,2 млрд.

Значна частина фінансових зобов'язань ULF перебуває у стані дефолту, починаючи з 2017 року. У листопаді 2017 року група міжнародних кредиторів "Укрлендфармінгу" та "Авангарду" у листі до уряду України оцінювала загальну суму тіла боргових зобов'язань групи ULF приблизно в $1,65 млрд: близько $1,25 млрд боргових зобов'язань перед міжнародними кредиторами і близько $400 млн - перед українськими банками (включаючи державні банки). Своєю чергою борг перед міжнародними кредиторами, за їхніми даними, складався на той момент із близько $775 млн у вигляді єврооблігацій і $475 млн у вигляді кредитної заборгованості перед європейськими та американськими банками (і їхніми відповідними страховиками кредитного ризику).

Як повідомлялося, нещодавно WATT Poultry International визнав агрохолдинг "Авангард" №1 в Європі у рейтингу виробників курячих яєць.

Джерело: https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-rishennia-amku-04122025

https://www.ulf.com.ua/ua/press-centre/press-releases/06102024/#from_page1

