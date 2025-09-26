Інвестиції "Континентал" у 2026р. відповідатимуть рівню поточного року – $62-63 млн

Агрохолдинг "Континентал Фармерз Груп" в 2025 році інвестував і витратив на розвиток своїх активів близько $62-63 млн, інвестиції 2026 року будуть аналогічними, повідомив CEO агрохолдингу Георг фон Нолкен.

"Ми тільки-но вчора утвердили бюджет на наступний рік. Можу сказати, що наші інвестиції у поточному році у заміну техніки та обладнання та розвиток потужностей становили близько $62-63 млн. Очікую, що наступного року інвестиції будуть рівнозначні цьогорічним", - сказав він на конференції Forbes Agro 2025 у Києві у п`ятницю.

Агрохолдинг "Мрія" та компанія CFG, об'єднані під назвою "Континентал Фармерз Груп", працюють як єдиний бізнес з листопада 2018 року, коли "Мрія" уклала угоду з міжнародним інвестором Salic UK щодо продажу активів.

Salic засновано у 2012 році. Її єдиним акціонером є Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, який інвестує у виробництво сільськогосподарської та тваринницької продукції.