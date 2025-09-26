Інтерфакс-Україна
Економіка
19:24 26.09.2025

Інвестиції "Континентал" у 2026р. відповідатимуть рівню поточного року – $62-63 млн

1 хв читати

Агрохолдинг "Континентал Фармерз Груп" в 2025 році інвестував і витратив на розвиток своїх активів близько $62-63 млн, інвестиції 2026 року будуть аналогічними, повідомив CEO агрохолдингу Георг фон Нолкен.

"Ми тільки-но вчора утвердили бюджет на наступний рік. Можу сказати, що наші інвестиції у поточному році у заміну техніки та обладнання та розвиток потужностей становили близько $62-63 млн. Очікую, що наступного року інвестиції будуть рівнозначні цьогорічним", - сказав він на конференції Forbes Agro 2025 у Києві у п`ятницю.

Агрохолдинг "Мрія" та компанія CFG, об'єднані під назвою "Континентал Фармерз Груп", працюють як єдиний бізнес з листопада 2018 року, коли "Мрія" уклала угоду з міжнародним інвестором Salic UK щодо продажу активів.

Salic засновано у 2012 році. Її єдиним акціонером є Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, який інвестує у виробництво сільськогосподарської та тваринницької продукції.

Теги: #інвестиції #агрохолдинг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 26.09.2025
"Астарта" 2026р інвестує близько EUR40 млн у добудову заводу з виробництва соєвого концентрату

"Астарта" 2026р інвестує близько EUR40 млн у добудову заводу з виробництва соєвого концентрату

13:11 26.09.2025
Освітня програма "Інвестпроєкти та фінансові ресурси. Практичні кейси"

Освітня програма "Інвестпроєкти та фінансові ресурси. Практичні кейси"

13:06 24.09.2025
Американсько-український інвестфонд націлений на пошук коінвесторів та статус маркетмейкера ринку – член ради

Американсько-український інвестфонд націлений на пошук коінвесторів та статус маркетмейкера ринку – член ради

18:28 21.09.2025
Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

18:04 21.09.2025
IFC може інвестувати $25 млн у Rebuild Ukraine Fund компанії Dragon Capital

IFC може інвестувати $25 млн у Rebuild Ukraine Fund компанії Dragon Capital

19:13 19.09.2025
Інвестиції $100 млн були оголошені на саміті Defense Tech Valley 2025 у Львові

Інвестиції $100 млн були оголошені на саміті Defense Tech Valley 2025 у Львові

19:05 18.09.2025
Трамп і Стармер підписали угоду про інвестиції у сфері науки та технологій

Трамп і Стармер підписали угоду про інвестиції у сфері науки та технологій

17:35 17.09.2025
Американсько-український інвестфонд планує розпочати прийом інвестпроєктів на розгляд у грудні – глава Мінекономіки

Американсько-український інвестфонд планує розпочати прийом інвестпроєктів на розгляд у грудні – глава Мінекономіки

16:17 17.09.2025
DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

15:34 16.09.2025
Експерти з супроводу інвестицій та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу

Експерти з супроводу інвестицій та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу

ВАЖЛИВЕ

Наглядова рада "Укренерго" звільнила Зайченка з посади голови правління компанії – джерела

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд – міністр фінансів

ОСТАННЄ

Швеція підтримує надання Україні "репараційного кредиту", він буде розбитий на транші – нардеп Підласа

Україна та Данія запусять партнерство для сталого землекористування та "зеленого" оновлення агросектору

Наглядова рада "Укренерго" звільнила Зайченка з посади голови правління компанії – джерела

Група з рітейлу та логістики в Раді бізнесу запустила опитування учасників ринку про ключові проблеми

Кабмін унормував підходи до обліку корисних копалин з міжнародними стандартами - Свириденко

USP Panels почав виробництво сендвіч-панелей в ІП "Формація"

ЄБРР шукає консультантів для узгодження законодавства України про ринки капіталу з нормами ЄС

Зменшення пропозиції та стабільний попит утримують тренд на зростання цін на новобудови у Києві – група DIM

"Нафтогаз" веде переговори в США про прямі поставки американського LNG в Україну

Кабмін обмежив чотирма кількість заступників голови правління ПФУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА