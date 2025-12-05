Netflix купить активи Warner Bros. Discovery в рамках угоди на $72 млрд

Netflix Inc. купить активи Warner Bros. Discovery (WBD), включно з кіностудією Warner Bros., HBO і стрімінговим сервісом HBO Max.

Як зазначається в пресрелізі Netflix, компанії уклали остаточну угоду, в рамках якої акціонери WBD отримають по $27,75 за папір з оплатою грошовими коштами ($23,25) і акціями Netflix. Сума угоди становитиме $72 млрд, тоді як загальна вартість активів з урахуванням боргу і без урахування грошових коштів та їхніх еквівалентів оцінюється в $82,7 млрд.

Ради директорів обох компаній уже схвалили укладення угоди. Очікується, що її буде закрито за 12-18 місяців, після виділення глобального сегмента телемереж WBD (Discovery Global) у самостійну компанію, яке планують завершити в третьому кварталі 2026 року.

Для фінансування угоди Netflix має намір отримати банківські позики на суму $59 млрд.

Як повідомлялося раніше, на купівлю активів WBD також претендували Paramount Skydance і Comcast Corp. Paramount хотіла купити WBD цілком, разом із кабельними каналами. Comcast, як і Netflix, претендувала лише на розважальні та стримінгові підрозділи компанії.

Котирування акцій Netflix знижуються на 2,7% під час попередніх торгів у п’ятницю. Папери Warner Bros. Discovery дорожчають на 0,5%.