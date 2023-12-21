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09:30 21.12.2023

Warner Bros. веде переговори про злиття з Paramount - ЗМІ

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Warner Bros. веде переговори про злиття з Paramount - ЗМІ

Голова американського медіахолдингу Warner Bros. Discovery (WBD) Девід Заслав і гендиректор Paramount Global Боб Бакіш провели зустріч у Нью-Йорку, під час якої обговорили можливе злиття двох компаній, пише видання Axios із посиланням на інформовані джерела.

За словами джерел, зустріч тривала кілька годин і відбувалася в штаб-квартирі Paramount на Таймс-сквер. Сторони, зокрема, обговорили потенційне об'єднання стримінгових сервісів Paramount+ і Max. Поки що незрозуміло, чи планує WBD купити Paramount Global або її материнську компанію National Amusements Inc. - за словами джерела, компанія розглядає обидві опції. WBD уже звернулася до банків із проханням вивчити потенційну угоду.

Злиття може привести до появи на американському ринку розваг компанії з капіталізацією майже $40 млрд, яка зможе краще конкурувати з Walt Disney Co. Крім того, угода може спровокувати нову хвилю консолідації в секторі.

Об'єднання WBD із Paramount може мати значну синергію, пише Axios. WBD зможе використовувати свою міжнародну мережу для просування франшиз Paramount, а дитячі фільми і мультсеріали Paramount можуть виявитися важливим активом для довгострокового розвитку стримінгового бізнесу WBD.

Крім того, у разі злиття новинний телеканал CBS News може бути об'єднаний з CNN, і те саме чекає на спортивні канали двох компаній.

Теги: #переговори #warner_bros #paramount

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