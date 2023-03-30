Українська кіноакадемія та Дім Європи ЄС продовжують співпрацю з Netflix

Українська кіноакадемія і Дім Європи, програма, яку фінансує Європейський Союз, знову стали партнерами Netflix для підтримки професіоналів української кіно - і телеіндустрії, які, як і раніше, перебувають під тиском повномасштабної російської агресії.

Як повідомляє в четвер Європейська дипломатична служба, українці продовжать отримувати підтримку у своїй роботі, підвищуючи навички та розвиваючи творчі проєкти.

Зокрема ініціативи, підтримані фондом Netflix для Creative Equity, запропонують фінансову допомогу українським творцям у їхній роботі та пост-продакшн проєктів, які вже перебувають у роботі. Крім того, до партнерства увійдуть два нові партнери - European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE) і New York Film Academy, які нададуть додатковий доступ до навчання сотням професіоналів, котрі обіймають різні посади в галузі.

У пресрелізі зазначається, що торік ці програми підтримали 100 творчих професіоналів стипендіями, понад 400 отримали доступ до цифрової освіти, а також 48 творчих команд із двох осіб отримали гранти на розробку сценаріїв та онлайн-сесії з міжнародними галузевими експертами. Із цих проєктів дев'ять уже знайшли іноземних партнерів і співпродюсерів, чотири знайшли міжнародне донорське фінансування та один отримав нагороду "Найкращий проєкт" на ко-пітчингу Series Mania, що є "безпрецедентним успіхом для українського проєкту". Інші фільми були відібрані для презентацій на різних кінофестивалях у всьому світі, включно з Берлінале, Гетеборзьким кінофестивалем і Міжнародним кінофестивалем WATCH DOCS.

Цього року, щоб допомогти розвинути навички українських творців кіно і телебачення та підтримати їхні творчі проєкти, ініціативи запропонують іще 100 стипендій для творчих професіоналів усіх рівнів. Заявки вже можна подавати на вебсайті Дому Європи до 18 квітня. Крім того, буде проведено серію цифрових майстер-класів для продюсерів і лінійних продюсерів, підготовлених мережею міжнародних експертів EAVE, що забезпечують всебічне розуміння всіх етапів життєвого циклу проєкту з точки зору копродукції, адаптованих до української AV-індустрії. Подання заявок буде відкрито на вебсайті Дому Європи для українських авторів, які відповідають вимогам, наприкінці квітня.

Буде також надано підтримку передових проєктів через Українську кіноакадемію з грантами на постпродакшн у розмірі $10 тис. кожний для українських художніх або документальних фільмів і дводенним семінаром із цифрового постпродакшну, проведеним Нью-Йоркською кіноакадемією. Детальніша інформація про ці частини ініціативи та наступні кроки, включно із заявками, буде доступна пізніше цього року.