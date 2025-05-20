Netflix отримав права на показ "Вулиці Сезам"

Американська Netflix Inc. , найбільший у світі стримінговий сервіс, транслюватиме нові серії дитячого шоу "Вулиця Сезам", ідеться в повідомленні компанії, що випускає його Sesame Workshop.

Netflix почне транслювати передачу з нового 56-го сезону. Угода з Sesame Workshop також передбачає показ 90 годин минулих серій.

Одночасно з Netflix нові серії також виходитимуть на телеканалах PBS і PBS Kids. PBS показує "Вулицю Сезам" уже понад 50 років.

Warner Bros. Discovery в грудні минулого року заявила про відмову від продовження угоди з Sesame Workshop про показ нових серій шоу. У 2016 році його почала транслювати телекомпанія HBO, що належить Warner Bros., а 2020 року воно перейшло на однойменний стримінговий сервіс. Водночас Warner Bros. збереже права на бібліотеку "Вулиці Сезам" до кінця 2027 року.

"Вулиця Сезам" дебютувала на телебаченні 1969 року. Відтоді в ефір вийшли понад 4,5 тис. серій.