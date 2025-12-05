Netflix купить активи Warner Bros. Discovery в рамках угоди на $72 млрд

Netflix Inc. купить активи Warner Bros. Discovery (WBD), включно з кіностудією Warner Bros., HBO і стримінговим сервісом HBO Max, у рамках угоди на $72 млрд.

Як зазначається у пресрелізі Netflix, компанії уклали остаточну угоду, в рамках якої акціонери WBD отримають по $27,75 за папір з оплатою грошовими коштами та акціями Netflix. Грошовий компонент становитиме $23,25.

Ради директорів обох компаній уже схвалили укладення угоди, яку, як очікують, завершать у третьому кварталі 2026 року, після виділення глобального сегмента телемереж WBD (Discovery Global) у самостійну компанію.

На купівлю активів WBD також претендували Paramount Skydance і Comcast Corp. Paramount хотіла купити WBD цілком, разом із кабельними каналами. Comcast, як і Netflix, претендувала лише на розважальні та стримінгові підрозділи компанії.