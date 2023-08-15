Телеком

13:41 15.08.2023

Netflix запускає стримінг відеоігор на телевізорах і ПК

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Netflix запускає стримінг відеоігор на телевізорах і ПК

Netflix Inc., найбільший у світі сервіс потокового відео за передплатою, розпочинає тестування системи стримінгу відеоігор на телевізорах і персональних комп'ютерах (ПК), ідеться в пресрелізі компанії.

Наразі функція доступна невеликій кількості користувачів у Канаді та Великій Британії і працює лише на телевізійних пристроях, проте протягом наступних тижнів її також буде реалізовано на ПК.

Учасники тестування зможуть випробувати нові можливості у двох іграх: Oxenfree від Night School Studio, ігрової студії Netflix, та Molehew's Mining Adventure.

Під час трансляції ігор по телевізору користувачі використовуватимуть як контролер смартфон, а хмарний геймінг на ПК, через сайт Netflix, можливий за допомогою клавіатури і миші.

Серед пристроїв, що підтримують нововведення, - потокові медіаплеєри Amazon Fire TV і Chromecast від Google TV, а також телевізори LG, Samsung Smart TV, Roku, Nvidia Shield TV і Onn від Walmart. Згодом цей список буде поповнюватися, зазначається в публікації Netflix.

Теги: #netflix

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