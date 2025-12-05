Інтерфакс-Україна
Економіка
19:03 05.12.2025

Майже 80% європейців вважають, що євро вигідний для ЄС - опитування

2 хв читати
Майже 80% європейців вважають, що євро вигідний для ЄС - опитування

Опитування соціологічної служби ЄС Євробарометр продемонструвало сильну громадську підтримку євро як єдиної валюти Євросоюзу, повідомила в п'ятницю Європейська комісія (ЄК).

"Згідно з останнім опитуванням Євробарометра, суспільна підтримка євро залишається дуже сильною. Опитування показало, що 79% респондентів вважають, що наявність євро вигідна для ЄС, і це узгоджується з результатами опитування 2024 року. Переважна більшість (70%) респондентів також вважають, що це вигідно і для їхньої власної країни", - йдеться в опублікованому комюніке ЄК.

З результатів опитування випливає, що більшість респондентів з єврозони вважають, що євро спростив і здешевив подорожі. Приблизно вісім із десяти респондентів заявили, що євро спростив порівняння цін під час покупок у різних країнах єврозони, зокрема онлайн.

"Крім того, результати свідчать про високий рівень підтримки Фонду відновлення і стійкості - інструменту, який покладено в основу постпандемічної програми комісії NextGenerationEU, спрямованої на підтримку відновлення та економічного зростання держав-членів, підвищення стійкості та стабільності їхніх суспільств, а також на підготовку їх до переходу до "зеленої" економіки та цифрових технологій", - наголошується в публікації.

Цей підхід ЄК отримав широку підтримку: 67% респондентів схвалюють ідею плану відновлення, що охоплює всі держави-члени, "за умови, що вони здійснюватимуть екологічні, цифрові та соціальні інвестиції і проводитимуть реформи".

Під час опитування також з'ясовувалася думка громадян щодо деяких питань, пов'язаних із монетами і банкнотами євро. Так, було встановлено, що 61% респондентів виступають за скасування монет номіналом 1 і 2 євроценти, що "відображає високий і стабільний рівень підтримки відповідної ініціативи".

Теги: #євро #опитування #єс

