Альтернативні джерела забезпечать до 77% потреб Тростянця в енергії - майстер-план

Концепція відновлення і подальшого розвитку енергосистем Тростянця пропонує поступову відмову від спалювання газу на електростанціях, повідомив управляючий партнер CES Clean Energy Solutions Андреас Хельбль, представляючи розроблений майстер-план.

Раніше Кабінет Міністрів визначив шість населених пунктів, де відновлення відбуватиметься комплексно і за новими принципами. Серед них Тростянець (Сумська обл.), майстер-план якого нещодавно було представлено громадськості.

Майстер-план New Balance Trostianets підготовлено для Тростянецької міської ради компанією CES clean energy solutions GesmbH (Австрія), "iC consulenten Україна", tbw research (Австрія) і Modul5 (Австрія) за підтримки незалежних експертів: Петера Блала Ганнеса, Мадіса Меддісона. Його розробка тривала з червня 2022 до лютого 2023 року. Інфраструктурна частина майстер-плану охоплює п'ять напрямів: сміттєві полігони і зона переробки відходів, вода і водовідведення, стічні води, енерго- і теплопостачання.

"Мережі електро- і теплопостачання в Тростянці частково зруйновані. Концепція подальшого розвитку енергосистем така сама, як у Східній і Центральній Європі, запропоновано поступову відмову від спалювання газу на електростанціях. З огляду на містобудівну концепцію розвитку міста, розроблено дві окремі стратегії централізованого теплопостачання для периферії та центру", - пояснив Хельбль.

За його словами, перспективним для центру є теплова генерація із використанням біогазу, для приватних будинків запропоновано індивідуальні теплові насоси. Також запропоновано спорудження на доступній земельній ділянці в 13,5 га великої СЕС плюс розміщення сонячних панелей на більш ніж тисячі дахів приватних будинків. За оцінкою розробників майстер-плану, дві такі станції загалом здатні забезпечити до 77% потреб міста.

"У більш довгостроковій перспективі нам убачається можливість кращої самодостатності регіону та міста за рахунок переробки відходів сільського господарства. Це може бути біомаса або біогаз. До цього проєкту можуть долучитися і територіальні громади навколо Тростянця", - зазначив управляючий партнер CES Clean Energy Solutions.

Згідно з майстер-планом також запропоновано перебудову нинішнього сміттєзвалища на сучасніший і краще організований полігон для збору та переробки відходів.

Під час розроблення концепції водопостачання та водовідведення, переробки стічних вод було проаналізовано інформацію про ступінь пошкодження та особливості функціонування цих мереж. Запропоновано і відновлення наявної інфраструктури і з'єднання нині відокремлених мереж. Також доцільною є побудова нової станції обробки стічних вод. Обговорюються два варіанти її розташування.

Андреас Хельбль сподівається на залучення міжнародних і приватних інвестицій у ці програми.

Детальний план реалізації запропонованих заходів із оновлення систем інфраструктури розроблено до 2050 року. Інфраструктура водопостачання/водовідведення потребує інвестицій у зазначені проєкти в EUR105,93 млн, поводження з відходами - EUR19,6 млн. Рекомендований сценарій щодо генерації енергії, опалення та постачання теплої води - EUR18,827 млн, інвестиції у СЕС - EUR11,125 млн.

Питання транспорту і мобільності мають вирішуватися з урахуванням того, що Тростянець перетинає шосе національного значення Суми-Харків. Для комфортного функціонування місту потрібно реконструювати наявні та будувати нові транспортні розв'язки та інфраструктуру альтернативної мобільності (велосипеди, скутери тощо). Місту вкрай необхідно оновлювати парк громадського транспорту, який був частково знищений і частково вкрадений окупантами. Ще одне завдання - поступове переведення громадського транспорту із пального з викопних джерел на альтернативні види енергоносіїв. Орієнтовний бюджет цих програм близько EUR27 млн.

Крім того, у майстер-плані оцінено програму відновлення житлових будівель і вуличного освітлення, враховуючи вимоги Директиви ЄС із енергоефективності. Орієнтовний бюджет на відновлення житлового фонду - близько EUR217 млн (EUR173 млн на односімейні та EUR20 млн на багатоповерхові).

"Нові будівлі мають бути сертифіковані як такі, що мають нульове споживання енергії або позитивний енергетичний баланс. Термомодернізація будівель має бути обов'язково здійснена", - наголосив Хельбль.

Частину приватних будинків під час відновлення пропонують приєднати до центральних мереж, але більшість має бути енергетично самодостатніми (тепловий насос+дахова станція). Для реконструкції вуличного освітлення запропоновано кілька варіантів, включно з ліхтарями на сонячних батареях.

"Елементи нашого майстер-плану ґрунтуються на тому, що всі інвестиції узгоджені з цілями сталого розвитку. Це чиста вода, дешева і чиста енергія. Самодостатні міста і громади та відповідальне споживання. На цьому ґрунтуються запропоновані інвестиційні стратегії. Усі ці інвестиції мають відповідати спільним цілям, завданням, цілям сталого розвитку міста Тростянець, над яким працює мерія, і ті, хто їй допомагає. Я висловлю загальну думку: ми бачимо чудову перспективу розвитку Тростянця, який може слугувати взірцем для решти України", - резюмував Андреас Хельбль.

Більш детально про майстер-план на сайті "Інтерфакс-Україна" https://interfax.com.ua/news/economic/908297.html