Інтерфакс-Україна
Події
10:08 05.12.2025

Удари РФ по енергетиці залишили без світла споживачів в чотирьох областях – Міненерго

1 хв читати
Удари РФ по енергетиці залишили без світла споживачів в чотирьох областях – Міненерго

Через обстріли РФ енергетичної інфраструктури на ранок п’ятниці без електропостачання залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у Телеграм, на пошкоджених енергооб’єктах тривають відновлювальні роботи, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Планові обмеження енергоспоживання відбуваються, як і було анонсовано раніше, з 00:00 до 23:59 для населення та промисловості.

Теги: #удар_рф #енергетика

