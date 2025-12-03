Інтерфакс-Україна
Економіка
18:09 03.12.2025

"Укренерго" у четвер обмежуватиме електроспоживання на рівні останніх кількох днів – в усіх регіонах від 0,5 до 3 черг

1 хв читати
"Укренерго" у четвер обмежуватиме електроспоживання на рівні останніх кількох днів – в усіх регіонах від 0,5 до 3 черг

НЕК "Укренерго" у четвер, 4 грудня, застосовуватиме заходи обмеження енергоспоживання в усіх регіонах протягом доби обсягом від 0,5 до 3 черг.

Як зазначається в повідомленні компанії в Телеграм-каналі, для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності також з 00:00 до 23:59.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – зазначив системний оператор.

 

Теги: #укренерго #енергетика

