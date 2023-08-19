Події

10:42 19.08.2023

Перший російський генерал у період повномасштабного вторгнення загинув у Тростянці - мер

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Перший російський генерал у період повномасштабного вторгнення загинув у Тростянці - мер

Перший генерал армії РФ у період повномасштабного вторгнення в Україну загинув у місті Тростянці (Сумська область), повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова.

"Коли вже 10 березня (2022 року - ІФ-У) ми зрозуміли, з ким маємо справу: за розташуванням, технікою, розпізнавальними знаками, - нам надійшла команда вирахувати, де розташований їхній штаб, і уразити його. Перший російський генерал у цій війні загинув у Тростянці: з "Байрактара" його вдарили завдяки нашому наведенню. Потім росіяни вийшли з Тростянця та почали тікати на "ДНР", - сказав Бова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також нагадав, що керівництво західного військового округу Російської Федерації увійшло в Тростянець через кілька днів після 24 лютого 2022 року.

"Два генерали, багато офіцерів були в будівлі міської ради. Це були саме їхні військові еліти - 20-та загальновійськова армія, перша танкова армія, Кантемирівська і Таманська дивізії. Вони заблокували Тростянець так, що підійти до центру міста взагалі не можна було", - уточнив мер міста.

"Я переконаний, що другого такого шансу росіяни вже не отримають і на нашу територію не зайдуть. Сумщина дала гідний бій і не пропустила величезні колони російської техніки вглиб території України й на нашу столицю. Бо якби вони пройшли, а це – тисячі одиниць техніки, то не знаю, чи втримався би тоді Київ", - наголосив Бова.

 

Інтерв’ю міського голови Тростянця Юрія Бови підготовлене у межах спільного спецпроєкту інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" та Фонду Східна Європа "Досвід громад", започаткованого за підтримки програми "Стійкість", яку виконує Фонд Східна Європа у консорціумі неурядових організацій на чолі з ERIM (Франція) та коштом Європейського Союзу.

Мета проєкту – показати досвід українських громад із адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб задля підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування. Детальніше про ефективну взаємодію з ВПО можна дізнатися в безкоштовному онлайн-курсі "Адаптація та інтеграція ВПО: досвід і можливості" на освітній платформі "Зрозуміло!"

 

 

Теги: #тростянець #бова

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