Зеленський узяв участь у заходах з нагоди річниці оборони Тростянця

Президент України Володимир Зеленський відвідав м. Тростянець Сумської області, де взяв участь у заходах з нагоди визволення міста від російських загарбників, повідомляється на сайті глави держави у вівторок.

Глава держави зазначив, що цими днями Україна відзначає річницю визволення від російських загарбників північних областей: Сумської, Чернігівської та Київської.

"Наші люди довели, що це окупант зазнаватиме поразок від нас, від нашого духу, від нашого українського характеру. Це довели наші люди, наші воїни. Довели ті, хто допомагав наводити вогонь нашим Збройним силам, нашій армії, допомагав нашій розвідці захищати нашу державу", - зазначив Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто загинув, захищаючи свободу України. Було оголошено прізвища офіційно встановлених військових і цивільних, які загинули під час визволення Тростянця.

Президент також вручив державні нагороди захисникам міста: військовослужбовцям ЗСУ, співробітникам Служби безпеки, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також чотирьом цивільним особам, двом із них посмертно.

Зеленський також ознайомився з проєктами відновлення залізничного вокзалу Тростянця та привокзальної площі.

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