Події

13:02 19.08.2023

У Тростянці планують обладнати бомбосховища електронними замками - мер

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У Тростянці планують обладнати бомбосховища електронними замками - мер

Влада міста Тростянця (Сумська область) планує долучити міжнародних партнерів до реалізації проєкту з обладнання бомбосховищ електронними замками з метою забезпечення їхньої доступності для громадян, повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова.

"Зараз думаю про дуже класну штуку і дав доручення своїм спеціалістам попрацювати – це електронні замки, які відмикалися би віддалено. Тобто один чиновник, котрий дає сигнал тривоги, натискає на кнопку – і всі бомбосховища відчиняються. У цій ситуації треба людський фактор узагалі прибрати. Ми готуємо заявку до наших міжнародних партнерів: проситимемо кошти для фінансування цього проєкту ", - сказав Бова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він зазначив, що після звільнення міста від російських окупантів, у Тростянці почали ставитися з більшим розумінням до того, що безпековий напрямок є одним із пріоритетних.

"Ми зважили, скільки в нас є коштів і що можна зробити. Перше укриття обладнали в центрі міста, інше зараз теж ремонтуємо. У школах зробили бомбосховища. Для розуміння: у Тростянці вже в травні 2022-го діти пішли до школи фізично. Тобто в громаді, яка ще в березні була окупована, уже в травні діти пішли до школи, і зараз 50% дітей навчається офлайн", - пояснив Бова.

 

Інтерв’ю міського голови Тростянця Юрія Бови підготовлене у межах спільного спецпроєкту інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" та Фонду Східна Європа "Досвід громад", започаткованого за підтримки програми "Стійкість", яку виконує Фонд Східна Європа у консорціумі неурядових організацій на чолі з ERIM (Франція) та коштом Європейського Союзу.

Мета проєкту – показати досвід українських громад із адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб задля підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування. Детальніше про ефективну взаємодію з ВПО можна дізнатися в безкоштовному онлайн-курсі "Адаптація та інтеграція ВПО: досвід і можливості" на освітній платформі "Зрозуміло!"

 

Теги: #тростянець #бова

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