“Інтерфакс-Україна” та Фонд Східна Європа запускають спецпроєкт про досвід громад із адаптації та інтеграції ВПО

Інформаційне агентство “Інтерфакс-Україна” та Фонд Східна Європа представляють спільний спецпроєкт «Досвід громад» про адаптацію та інтеграцію внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Він передбачає публікацію на ресурсах агентства “Інтерфакс-Україна” інтерв’ю та відеороликів із мерами чотирьох українських міст – Юрієм Бовою (Тростянець), Яною Літвіновою (Старобільськ), Тарасом Кучмою (Дрогобич) і Андрієм Залівським (Червоноград). Вони розкажуть про виклики, комунікацію з переселенцями, співпрацю з релокованим бізнесом і громадами-партнерами. Водночас начальниця Старобільської міської військової адміністрації Яна Літвінова поділиться власним досвідом перебування в окупації, переїзду до іншого міста як ВПО й управління громадою в умовах евакуації.

Про інструменти, які громади використовують для налагодження взаємодії з внутрішніми переселенцями, можна дізнатися в безкоштовному онлайн-курсі “Адаптація та інтеграція ВПО: досвід та можливості» на Освітній онлайн-платформі Зрозуміло! , який вийде вже в липні 2023 року. Досвід раніше згаданих мерів свідчить про те, що ці інструменти – дієві.

Онлайн-курс підготовлений у межах програми “Стійкість”, яку впроваджує Фонд Східна Європа у консорціумі неурядових організацій на чолі з ERIM (Франція), у партнерстві з Фундацією домів з прав людини, Домом прав людини – Тбілісі, Чорноморським фондом регіонального співробітництва та коштом Європейського Союзу.

Упродовж року у межах програми “Стійкість” Фонд працював із громадами «в полі»: провів низку онлайн- та офлайн-воркшопів, де визначали спільні проблеми та шляхи їх вирішення. Учасники воркшопів сфокусувалися на спільності викликів, які стоять перед їхніми громадами. Зокрема, вони дійшли висновку, що адаптація ВПО буде успішною, коли нові жителі стануть членами громади, будуть зайняті певною діяльністю та, зрештою, зможуть самостійно заробляти. Люди повинні не жити в очікуванні, а почуватися потрібними.

Міграція населення стала одним зі значних викликів для українських громад із початку повномасштабного вторгнення. Жителі прифронтових територій почали шукати прихистку в більш безпечних регіонах держави.

«У цьому інформаційному проєкті, як і в онлайн-курсі, який незабаром вийде на Зрозуміло!, ми хотіли зібрати цінний досвід голів громад, мерій, що може стати у пригоді їхнім колегам, представникам громадського сектору, управлінцям різного рівня. Адже велика війна спричинила безпрецедентні виклики для всіх без винятку. Інколи досвід подолання проблем з однієї сфери може спонукати до рішення в іншій», – зазначає президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

Уже незабаром читайте інтерв’ю з мерами міст і користуйтеся їхнім досвідом та можливостями якісного й доступного навчання.