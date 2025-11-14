"Метінвест" та італійська Ai Studio/Ai Engineering спроєктують новий мікрорайон у Тростянці - мер

Фото: https://www.facebook.com/

Підписано договір про співпрацю Тростянця з "Метінвест" та італійською Ai Studio/Ai Engineering у проєктуванні нового екологічно орієнтованого мікрорайону на 11,6 тис. мешканців, повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова.

"Нове житло в Тростянці буде максимально енергоефективним. Перші результати роботи на ReBuild Ukraine в Варшаві. В присутності представників італійського уряду підписали угоду про співпрацю з італійською проектною організацією Ai Studio/ Ai Engineering та "Метінвест" в екологічно орієнтованому проектуванні нового мікрорайону міста Тростянець", - повідомив він у фейсбук.

Як повідомлялось, раніше група "Метінвест" презентувала чотири концепції кварталів "Сталева Мрія" для Бахмута, Маріуполя, Тростянця та Глухова на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 у Римі.

Презентована у Варшаві концепція для Тростянця передбачає переосмислення ділянки в 88 га, розташованої в західній частині міста. Вона поєднує житлові квартали з дендропарком, а також передбачає ключові проєкти громади (промисловий парк, біатлонний комплекс, реабілітаційний центр). В цілому пропонується під забудову 19 га (житлова 10,5 та громадська 8,5 га), під озеленення - 50 га. Передбачається п’ятиповерхова забудова, в цілому 6595 квартир, орієнтовно на 11,6 тис мешканців. Плюс освітні заклади - дошкільні на 630 місць та школи на 800 місць. Паркомісць - 3530.

Планувальні рішення оптимізовано з аналізом факторів сонячного світла, потенціальних вітрів та енергобалансу. Запропоновані рішення на 70% ефективніші за існуючий європейський еталон для нового будівництва, вони наближені до стандарту NZEB (будівлі із майже нульовим споживанням енергії).

"Даний проект дозволить будувати нові житлові будинки для переселенців з зменшенням енергоспоживання на утримання на 52%! Збудований мікрорайон зможе пройти всі три (LEED, BREEAM, Well - ІФ-У) міжнародні стандарти по екологічному будівництву", - повідомив Бова.