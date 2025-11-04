Інтерфакс-Україна
Інвестиції
17:11 04.11.2025

Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

2 хв читати
Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

Швейцарія інвестує CHF9 млн в чотирирічний проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні.

Як повідомляє БФ "Пацієнти України", який бере участь в реалізації проєкту разом зі Швейцарським інститутом тропічного й громадського здоров’я (Swiss TPH), проєкт фінансується Швейцарією через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва (SDC).

TRUE сприятиме розбудові людиноцентричної та стійкої системи реабілітації на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я, які безоплатно надають допомогу за Програмою медичних гарантій (ПМГ) та підтримуватиме впровадження кращих міжнародних практик й розвиток національної експертизи.

Проєкт працюватиме як над удосконаленням законодавства, нормативної бази і стандартів у сфері реабілітації, так і безпосередньо із розбудовою реабілітації на місцях.

Зокрема, TRUE підтримуватиме розвиток фахівців — модернізуватиме вищу освіту у сфері реабілітації, підвищуватиме кваліфікацію фахівців через навчальні курси, тренінги й обмін досвідом. Окрім того, допомагатиме закладам охорони здоров’я сучасним реабілітаційним обладнанням, допоміжними засобами реабілітації.

Особлива увага в проєкті буде приділена створенню зрозумілих маршрутів пацієнта — від лікарняного ліжка до повернення додому та отримання соціальних послуг.

TRUE діятиме у тісній взаємодії з державними інституціями — Радницею-уповноваженою Президента з питань безбар’єрності, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності, Національною службою здоров’я України, а також професійними спільнотами — БФ "Protez Hub", ГО "Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів", Українським товариством терапії мови та мовлення.

Підтримка Швейцарії у розвитку системи реабілітації в Україні розпочалася у 2018 році у відповідь на запит Міністерства охорони здоров’я України щодо впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ), що заклало основу для подальшого розвитку реабілітації в країні. Проєкт TRUE є логічним продовженням ініціативи "Реабілітація наслідків воєнних травм в Україні", започаткованої у червні 2022 року, яка також реалізовувалася за підтримки Швейцарії.

В БФ "Пацієнти України" зазначають, що через війну близько 250 тисяч українських пацієнтів щороку потребують якісної реабілітаційної допомоги.

Теги: #реабілітація #інвестиції #системи #швейцарія #будівництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:21 04.11.2025
Партнери інвестують EUR 3 млн у відновлення української культури – Бережна

Партнери інвестують EUR 3 млн у відновлення української культури – Бережна

18:18 03.11.2025
Данія інвестує 10 млн данських крон в українську культуру – Бережна

Данія інвестує 10 млн данських крон в українську культуру – Бережна

17:39 03.11.2025
SAGA Development спільно з BGV Development перезапускають ще один житловий проєкт

SAGA Development спільно з BGV Development перезапускають ще один житловий проєкт

15:48 31.10.2025
В Києві підрядник привласнив 2,7 млн грн під час ремонту електропостачання на Сирецько-Печерській лінії метро

В Києві підрядник привласнив 2,7 млн грн під час ремонту електропостачання на Сирецько-Печерській лінії метро

15:05 27.10.2025
Єдиний проєктний портфель доповнився 42 кейсами та 4 програмами на 1,1 трлн грн

Єдиний проєктний портфель доповнився 42 кейсами та 4 програмами на 1,1 трлн грн

12:14 21.10.2025
EFI Group почала будівництво заводу кормів у Черкаській області з інвестиціями EUR14,4 млн на першому етапі

EFI Group почала будівництво заводу кормів у Черкаській області з інвестиціями EUR14,4 млн на першому етапі

06:08 21.10.2025
Трамп повідомив про початок будівництва бальної зали на території Білого дому за кошти приватних донорів

Трамп повідомив про початок будівництва бальної зали на території Білого дому за кошти приватних донорів

20:22 17.10.2025
У Латвії відкрили справу проти російськомовного громадянина, який напав на україномовну родину в Швейцарії

У Латвії відкрили справу проти російськомовного громадянина, який напав на україномовну родину в Швейцарії

18:27 17.10.2025
KAN Development інвестував $120 млн у будівництво навчальних закладів під час війни

KAN Development інвестував $120 млн у будівництво навчальних закладів під час війни

20:09 16.10.2025
Група "Текстиль-Контакт" за роки війни інвестувала у розвиток близько $14,5 млн – власник

Група "Текстиль-Контакт" за роки війни інвестувала у розвиток близько $14,5 млн – власник

ВАЖЛИВЕ

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

Інтерес інвесторів до України є, але він поки що не транслюється в гроші – директорка ЄБА

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ОСТАННЄ

Люди готові інвестувати кошти у зрозумілі фінансові інструменти накопичення - Улютін

Стефанчук: 0,25% ВВП кожної європейської держави на оборону України — це інвестиція в безпеку регіону

Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

Нафта і газ є найперспективнiшими для реалізації угоди про надра з США та залучення великих інвестицій – ексглава "Нафтогазу" Коболєв

NOVUS інвестував 385 млн грн в енергонезалежність мережі

Соболев: У рамках реформи управління публічними інвестиціями створено понад 1 тис. місцевих інвестрад

“Мономах” повідомив про триваючі інформаційні атаки, компанія запевняє у відсутності зв’язків із РФ

Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

Єврокомісія інвестує EUR7 млн у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа"

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА