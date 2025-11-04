Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

Швейцарія інвестує CHF9 млн в чотирирічний проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні.

Як повідомляє БФ "Пацієнти України", який бере участь в реалізації проєкту разом зі Швейцарським інститутом тропічного й громадського здоров’я (Swiss TPH), проєкт фінансується Швейцарією через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва (SDC).

TRUE сприятиме розбудові людиноцентричної та стійкої системи реабілітації на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я, які безоплатно надають допомогу за Програмою медичних гарантій (ПМГ) та підтримуватиме впровадження кращих міжнародних практик й розвиток національної експертизи.

Проєкт працюватиме як над удосконаленням законодавства, нормативної бази і стандартів у сфері реабілітації, так і безпосередньо із розбудовою реабілітації на місцях.

Зокрема, TRUE підтримуватиме розвиток фахівців — модернізуватиме вищу освіту у сфері реабілітації, підвищуватиме кваліфікацію фахівців через навчальні курси, тренінги й обмін досвідом. Окрім того, допомагатиме закладам охорони здоров’я сучасним реабілітаційним обладнанням, допоміжними засобами реабілітації.

Особлива увага в проєкті буде приділена створенню зрозумілих маршрутів пацієнта — від лікарняного ліжка до повернення додому та отримання соціальних послуг.

TRUE діятиме у тісній взаємодії з державними інституціями — Радницею-уповноваженою Президента з питань безбар’єрності, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності, Національною службою здоров’я України, а також професійними спільнотами — БФ "Protez Hub", ГО "Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів", Українським товариством терапії мови та мовлення.

Підтримка Швейцарії у розвитку системи реабілітації в Україні розпочалася у 2018 році у відповідь на запит Міністерства охорони здоров’я України щодо впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ), що заклало основу для подальшого розвитку реабілітації в країні. Проєкт TRUE є логічним продовженням ініціативи "Реабілітація наслідків воєнних травм в Україні", започаткованої у червні 2022 року, яка також реалізовувалася за підтримки Швейцарії.

В БФ "Пацієнти України" зазначають, що через війну близько 250 тисяч українських пацієнтів щороку потребують якісної реабілітаційної допомоги.