17:39 03.11.2025

SAGA Development спільно з BGV Development перезапускають ще один житловий проєкт

SAGA Development спільно з BGV Development оголосили про спільний перезапуск ЖК бізнес-класу OZON Concept House.

"Попри повномасштабну війну та загальне сповільнення темпів нового будівництва в Україні, ми вважаємо OZON Concept House — символом відновлення галузі та віри у розвиток столиці. Цей проєкт має особливе значення ще й тому, що його перезапуск дозволить вирішити проблеми понад 50 інвесторів, які вклали кошти в будівництво на цій ділянці ще за попереднього девелопера і чекали на реалізацію своїх квадратних метрів понад 15 років", - повідомляється у релізі BGV Development, яка виступає партнером проєкту.

OZON Concept House — це чотири мультифункціональні будинки, які зводитимуться у Печерському районі Києва. Проєкт поєднує у собі виразну архітектуру: каскадні тераси, вежі-домінанти, діалог із ландшафтом та якість життя, із продуманими внутрішніми сервісами, соціальною інфраструктурою та громадськими просторами.

Зазначається, що для SAGA Development та BGV Development цей проєкт є важливим кроком для демонстрації відновлення ринку якісного житла та готовності реалізовувати амбітні задуми навіть у часи високих ризиків.

У найближчий час буде представлено оновлену концепцію OZON Concept House та поетапний план реалізації комплексу.

Як повідомлялось, співпраця компаній BGV Group Management та SAGA Development  розпочалася в 2024 році з проєкту Boston Creative House, розташованому на проспекті Степана Бандери в Києві.

BGV Group Management — це інвестиційна група Геннадія Буткевича заснована у 2015 році. Компанія має п'ять бізнес-напрямів, в межах яких розвиває проєкти з видобутку, енергетики та інфраструктури, ритейлу, девелопменту та в галузі освіти й спорту. З 2022 року команда BGV фокусно почала працювати за девелоперським напрямом з огляду на пріоритетність відновлення та будівництва нових житлових, комерційних та інших інфраструктурних об’єктів в Україні. BGV Development, яка займається саме деволоперськими проєктами, з’явилась у складі групи влітку 2024 р.

SAGA Development – українська інвестиційно-девелоперська компанія, заснована в 2016 році та зосереджена на розробці та реалізації поліфункціональних комплексів і районів, які змінюють українські міста й наповнюють їх новими сенсами, новими архітектурними символами та новою якістю життя. Загальний портфель компанії включає понад 2 млн квадратних метрів нерухомості.

Теги: #ozon_concept_house #будівництво

