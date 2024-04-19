Модель оренди з правом викупу - оптимальна для вирішення питання доступності житла - мер Тростянця

Для вирішення гострого житлового питання модель оренди з правом викупу є оптимальною.

Таку думку висловив мер Тростянця (Сумська обл.) Юрій Бова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зараз у Тростянці офіційно зареєстровано приблизно 1,6 тис. тимчасово переміщених осіб (ТПО), їхня кількість збільшується. Для громади з 28 тис. населенням, зазначив мер, це суттєвий виклик, який загострив питання доступності житла.

"Максимально розселяємо (ВПО - ІФ-У) по селах, будинках, шукаємо в кожному старостаті, де є вільні. Також на сьогоднішній день у нас є сім центрів для проживання переміщених осіб. Один великий на 100 місць ще будується", - сказав Бова в кулуарах Міжнародного саміту мерів у Кишиневі.

Водночас він зазначив, що для вирішення у майбутньому гострих питань забезпечення житлом аналізуються моделі, реалізовані у світі.

"У світі є дієві державно-приватні програми, уряд надає гранти місцевому самоврядуванню, громада будує доступне житло, люди можуть його придбати або взяти в розстрочку на 15 років. Така програма діє в Польщі й дуже активно стимулює розвиток житла в польських містах. Населенню таке житло пропонується майже за собівартістю, зменшеною за рахунок грантової ініціативи від держави 15%. Таке створене соціальне житло конкурує із комерційним житлом не лише за ціною, а й за якістю. Тому цю модель я б рекомендував нашій державі брати за основу", - сказав Бова.

Він додав, що в Тростянці є ділянка для створення такого житла, з гарним транспортним сполученням, на якій можна реалізувати концепцію "10-хвилинного міста", розмістити житло і соціальну інфраструктуру приблизно на 3,5 тис. жителів.

На думку мера Тростянця, менш привабливою для громад є модель, де муніципалітет будує, володіє і управляє значним пулом соціального житла, що здає в оренду соціально вразливим категоріям населення.

"Психологічно нам ближчий "польський" варіант, із грантовою підтримкою будівництва доступного житла. Кожен хоче жити в нормальному, комфортному, сучасному і своєму будинку", - вважає Бова.

Він додав, що в механізмі "оренда з викупом" має бути передбачено можливість використання житлових сертифікатів за зруйноване війною житло.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оприлюднило проєкт закону України "Про основні засади житлової політики". Згідно з ним, зокрема, унормовуються такі механізми, як доступне житло, соціальне житло, соціальне житло з правом викупу, службове житло.