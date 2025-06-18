Інтерфакс-Україна
Події
18:28 18.06.2025

Кабмін удосконалив процедуру подачі заяв на отримання ветеранами компенсації частини оренди житла

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Кабмін удосконалив процедуру подачі заяв на отримання ветеранами компенсації частини оренди житла

Кабінет міністрів України удосконалив процедуру подачі заяв на отримання ветеранами компенсації частини оренди житла.

"Ветерани й ветеранки, які повернулися з полону, втратили житло або змушені тимчасово проживати в інших регіонах, тепер зможуть отримати компенсацію за оренду за значно спрощеною процедурою", - йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

Зокрема, тепер заяви з необхідними документами можна подавати до структурного підрозділ з питань ветеранської політики або через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою найманого житлового приміщення; визначено алгоритм передачі документів з ЦНАП до відповідних місцевих органів з питань ветеранської політики та зворотного інформування про результати розгляду.

У відомстві нагадали, що компенсацію можуть отримати Захисники і Захисниці, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України та: втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій; мають житло на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії; проходять реабілітацію далеко від свого задекларованого місця проживання (понад 15 км).

Зазначається, що сума виплат залежить від місця розташування орендованого житла: Київ, Дніпро, Львів, Одеса – 2 прожиткових мінімумів – зараз це 6 056 грн; обласні центри – 1,5 прожиткового мінімуму – 4 542 грн; інші населені пункти – 1 прожитковий мінімум – 3 028 грн.

Теги: #кабмін #ветерани #житло #оренда

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