Інтерфакс-Україна
Події
12:16 17.06.2025

Жолнович: програма субсидій на оренду житла для ВПО спіткнулась об "сірий" ринок оренди

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Жолнович: програма субсидій на оренду житла для ВПО спіткнулась об "сірий" ринок оренди

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що реалізація програми субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) спіткнулась об "сірий" ринок оренди.

"Ми запровадили європейську модель - субсидії на житло, але її реалізація, скажімо так, спіткнулася об те, що у нас сьогодні переважна більшість людей, які здають житло в оренду, роблять це в "сіру", не декларують доходи, не сплачують податки", - сказала вона на форумі "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery" у вівторок в Києві.

Як повідомлялося, з 29 січня запустилася можливість оформляти субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Субсидією можуть скористатися ВПО, які виїхали з окупованих РФ регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання; які хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього; які орендують житло і витрачають на нього істотну частину своїх доходів. Оформляти субсидію на оренду житла для переселенців можна лише за офіційними договорами.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що якщо програма субсидій на оренду житла для переселенців не буде працювати, як очікувалося, кошти з неї передадуть на більш ефективні програми.

Теги: #впо #мінсоцполітики #жолнович #оренда

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