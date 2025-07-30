Інтерфакс-Україна
Події
21:14 30.07.2025

"Укрзалізниця" відкриє лаунж-зону на Південному вокзалі у Києві

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"Укрзалізниця" відкриє лаунж-зону на Південному вокзалі у Києві

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) відкриє на третьому поверсі Південного вокзалу лаунж-зону, повідомила компанія у середу після укладення відповідного договору про оренду площ, але не назвала орендатора.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі УЗ, були укладені ще два орендних договори на Центральному вокзалі: у 4-му залі праворуч від ескалатора з’явиться – магазин формату "to go", в якому продаватиметься їжа та напої, а навпроти входу – крамниця з кав'ярнею.

У пресслужбі додали, що й надалі працюватиме кав’ярня на конкорсі — при виході з ескалатора.

"Попереду — нові аукціони на багатьох вокзалах країни та ще більше зручностей для пасажирів! ", - наголосили в компанії.

 

Теги: #вокзал #укрзалізниця #оренда

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