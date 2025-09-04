Інтерфакс-Україна
Спорт
10:18 04.09.2025

Рада спростила доступ до спортивних споруд в питанні оренди

2 хв читати
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12284 про внесення зміни до статті 2 закону "Про оренду державного та комунального майна" щодо надання державними і комунальними закладами платних послуг у сфері фізичної культури та спорту, що не є орендою.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства молоді і спорту України, передбачається, що погодинне використання державних і комунальних спортивних об’єктів, які внесено в Електронний реєстр спортивних споруд, не вважатиметься орендою, що значно спростить доступ до спортивної інфраструктури та підвищить ефективність та прозорість її використання.

"Це важливе рішення, потреба в якому вже давно назріла. Завдяки його впровадженню спортивні організації та колективи зможуть отримати доступ до спортивних споруд, а ті, в свою чергу, отримають нових відвідувачів, та можливість утримувати та оновлювати свою інфраструктуру, не навантажуючи бюджет громади", — сказав міністр спорту Матвій Бідний.

Зазначається, що нова редакція закону чітко визначає, що надання платних послуг у сфері фізичної культури та спорту — це не оренда, і тепер заклади зможуть самостійно надавати послуги без укладання договорів оренди, зберігаючи контроль над майном.

У відомстві наголосили, що це важливо, тому що заклади отримають додатковий дохід від платних послуг, не потрібно буде проходити тривалі процедури укладання договорів оренди, споруди залишаються у власності держави чи громади. Кошти можна спрямовувати на розвиток інфраструктури та покращення умов для відвідувачів, а громади отримають більше легальних варіантів користування спортивними об’єктами.

"Раніше будь-яке платне використання спортивних споруд трактувалося як оренда, що вимагало складних та тривалих процедур. Тепер платні послуги — це окремий, спрощений механізм. До них належать: проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих, культурно-масових заходів; надання приміщень для тренувань, змагань", - розповіли в міністерстві.

Теги: #спортивна_інфраструктура #оренда

