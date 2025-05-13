Інтерфакс-Україна
Події
22:23 13.05.2025

Флот SkyUp Airlines отримав перший літак Airbus A321Neo, - ЗМІ

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Флот української авіакомпанії SkyUp Airlines отримав перший Airbus A321Neo, найближчим часом авіакомпанія отримає ще два літаки цієї моделі, повідомило видання MOLDOVAN SPOTTERS.

Перший у флоті SkyUp Airlines Airbus A321Neo (9H-PEA) буде пофарбовано у кольорах авіакомпанії. Ліврею судно отримає в Ноттінгемі або Остраві, сказано в повідомленні.

SkyUp орендувала літак у дочірньої компанії PLAY EUROPE в Ісландії терміном на 2 роки.

Судно було зібрано в 2018 році. Силову установку забезпечують два двигуни CFMI LEAP-1A32 LEAP-1A32, конфігурація - (Y214). Воно буде обслуговувати регулярні та чартерні рейси, починаючи з 17 квітня 2025 року, на середньо- та далекомагістральних маршрутах.

Згідно повідомленню найближчим часом флот SkyUp поповниться ще двома літаками Airbus.

Наразі флот SkyUp Airlines і зареєстрованої в Європі SkyUp Malta складається з 11 літаків сімейства Boeing - 2 літаків Boeing B737-700WL, 6 літаків Boeing B737-800WL, зареєстрованих в Україні та 3 літаків Boeing B737-800WL, зареєстрованих на Мальті.

Як відомо, українська авіакомпанія SkyUp Airlines у 2024 році збільшила пасажирські перевезення на 61,6% порівняно з 2023 роком - перевезла 2,5 млн пасажирів. З 18 квітня 2025 року авіакомпанія почала виконувати регулярні рейси з Кишинева (Молдова) за найбільш затребуваними в Україні напрямками: до Франції, Португалії, Іспанії, Греції та на Кіпр. З червня вона почне виконувати рейси з Кишинева до до Берліна (Німеччина), Стокгольма (Швеція) та Праги (Чехія). Також, авіакомпанія розвиває напрямок "мокрого лізингу".

Play Europe — це дочірня компанія ісландського лоукостера PLAY Airlines, яка була заснована в у 2019 році колишніми керівниками WOW air. Базовий аеропорт: Кефлавік, Ісландія. У флоті авіакомпанії 10 літаків Airbus A320neo та A321neo. Авіакомпанія виконує перельоти в країни Європи, Північної Америки, США, Африки, Азії.

Джерело: https://www.facebook.com/MoldovanSpotters/posts/pfbid02WryXdXJ7x8Ev25pUMnYdTfWcAcHYtKzhrxqGT9WqbJR1oUnELV7J6eLb46MprKoml

Теги: #авіакомпанія #літаки #оренда

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