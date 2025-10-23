Інтерфакс-Україна
21:45 23.10.2025

Російські військові літаки порушили повітряний простір Литви

Два російські військові літаки у четвер увечері порушили повітряний простір Литви, повідомили у Міністерстві національної оборони країни.

"Збройні сили Литви повідомляють, що сьогодні ввечері ВПС Литви зафіксували порушення державного кордону в районі Кибарті. Російський літак СУ-30 і літак-заправник Іл-78 залетіли на литовську територію приблизно на 700 метрів і залишили повітряний простір Литви приблизно через 18 секунд", – зазначили у відомстві.

За даними міністерства, два іспанські винищувачі Eurofighter Typhoon, які виконують місію НАТО з патрулювання повітряного простору, були негайно підняті по тривозі і вилетіли на місце порушення. Винищувачі продовжують повітряне патрулювання.

"Реакція Литви і членів Альянсу була швидкою… Литва залишається сильною і готовою. Кожен сантиметр нашої країни захищений і буде захищений у разі необхідності", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Президент Литви Гітанас Науседа засудив дії Росії, назвавши їх "кричущим порушенням міжнародного права і територіальної цілісності Литви": "Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейської протиповітряної оборони", – зазначив Науседа у дописі в соцмережі X.

У МЗС Литви повідомили, що тимчасового повіреного у справах Росії викликали для висловлення офіційного протесту.

"Росія повинна припинити свою агресивну поведінку, поважати міжнародне право та кордони сусідніх держав", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

 

 

 

Теги: #литва #кордон #рф #літаки

