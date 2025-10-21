СБУ повідомляє про знищення двох літаків-перехоплювачів українських дронів на ТОТ

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили на тимчасово окупованих територіях два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів.

"Така робота по розчищенню шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну "бавовну" в російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами", - повідомляється на сторінці СБУ в Телеграм у вівторок.

Де саме базувалися ворожі літаки-перехоплювачі та де вони були знищені не повідомляється.