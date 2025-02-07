Перша родина отримала субсидію на оренду житла для ВПО

Перша родина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 6 лютого пройшла процедуру призначення і отримала призначення субсидії на оренду житла, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Після валідації заяви і інформації про отримувачів субсидія була призначена родині з 2-х ВПО, які проживають в Закарпатській області. Загальний розмір призначеної субсидії становить 4758 грн на місяць", - вказується в повідомленні.

Зазначається, що орендодавець, який офіційно надає житло в оренду для цієї родини, буде отримувати від держави компенсацію податків у розмірі 2352 грн. Компенсація рахується за кожен місяць, але сплачується раз на квартал.

"Субсидія на оренду - це абсолютно новий інструмент, який побудовано за принципом, аналогічним тим, який працює в різних країнах світу. У межах субсидії на оренду ми будемо підтримувати родини ВПО, які орендують житло, але вартість оренди становить надмірний тягар для їх сімейного бюджету. Крім того, ми будемо компенсувати орендодавцям ставки податку по зобовʼязаннях, які у них виникають (в межах соціального нормативу). Адже саме питання податкових зобовʼязань - це те питання, чому значна частина орендодавців сьогодні не бажає укладати офіційні договори. Ми це питання закриваємо, забезпечуючи сплату податків замість власника житла", – наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Як повідомлялося, оформлення субсидії на оренду житла для ВПО стало доступним з 29 січня 2025 року. Це додаткова фінансова допомога родинам з числа ВПО, які змушені орендувати житло через те, що втратили власне внаслідок російської агресії та окупації. Водночас ВПО можуть отримувати інші соціальні допомоги, які визначені законодавством, зокрема субсидію на житлово - комунальні послуги.

Оформити субсидію на оренду житла можна офлайн – у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду (ПФУ) або в Центрі надання адміністративних послуг; онлайн – через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток.

Оформити субсидію на оренду житла можуть внутрішньо переміщені особи з окупованих регіонів або територій, на яких ведуться бойові дії, або ВПО, квартири яких знищені та непридатні для проживання, якщо у них на підконтрольній території України немає іншого житла, а вартість оренди житла перевищує 20% сукупного доходу родини.