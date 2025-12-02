Понад 10 тис. ветеранів-переселенців з ТОТ уже подали заявки на житлові ваучери - Мінветеранів

Заявки на житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій України (ТОТ), які мають статус учасника бойових дій (УБД), вже подали понад 10 тис. родин, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"З 1 грудня стартував прийом заяв на житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Ваучер дозволяє придбати житло в більш безпечному регіоні, інвестувати в новобудову або використати його для погашення іпотеки. Програмою вже скористалися 10 000 заявників", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що найбільше звернень надійшло від ветеранів з тимчасово окупованих територій — зокрема, з Донецької області (3 566 заяв), Луганської (3 127) та Запорізької (2 067).

"Така динаміка подач показує, наскільки потрібною є ця програма для родин, які виїхали з ТОТ", - наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, в кінці листопада премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що за рішенням Кабінету міністрів внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій зі статусом учасника бойових дій (УБД) з 1 грудня зможуть подати заявку на житловий ваучер номіналом 2 млн грн.

На першому етапі подати заяву можуть люди, які: мають статус ВПО; мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни (незалежно від того, чи отримали його після повномасштабного вторгнення, чи під час АТО/ООС, починаючи з 2014 року); мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території; не володіють самі та їх сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій); не отримували житлову підтримку в інших програмах і не має чинних заяв у "єВідновленні".