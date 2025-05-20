Інтерфакс-Україна
Події
21:40 20.05.2025

Влада Іспанії вимагає від Airbnb видалити понад 65 тисяч оголошень про оренду житла у країні

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Влада Іспанії вимагає від Airbnb видалити понад 65 тисяч оголошень про оренду житла у країні

Іспанське Міністерство захисту прав споживачів зобов'язало сервіс Airbnb видалити понад 65 тисяч оголошень про оренду житла, які не відповідають чинним нормам, повідомляє агентство Reuters у середу.

"Більшість оголошень Airbnb, які будуть заблоковані, не містять номера ліцензії, а в інших не вказано, чи є власником фізична особа або корпорація", - йдеться в заяві Міністерства у справах захисту прав споживачів.

Міністр з питань захисту прав споживачів Пабло Бустіндуй заявив, що його мета - покласти край загальній "безконтрольності" та "нелегальності" у сфері оренди житла для відпочинку.

"Більше ніяких виправдань. Досить захищати тих, хто робить бізнес на праві на житло в нашій країні", - заявив він.

Як повідомляється, Airbnb подасть апеляцію на це рішення, компанія вважає, що міністерство не має повноважень виносити рішення щодо короткострокової оренди і не надало обґрунтованого списку житла, яке не відповідає вимогам.

 

 

 

 

Теги: #іспанія #житло #airbnb #оренда

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