Інтерфакс-Україна

Економіка

17:14 04.04.2025

Вартість оренди комерційних площ у складі ЖК майже досягла довоєнного рівня

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Вартість оренди комерційних площ у складі ЖК майже досягла довоєнного рівня

Орендні ставки на ринку комерційних площ у складі житлових комплексів в Україні майже досягли показників довоєнного рівня, проте поки тільки у гривневому еквіваленті, зазначають експерти ринку.

"Орендні ставки у 2022 році просіли на 30-40%, однак із середини 2023 року почалася поступова стабілізація. Сьогодні ставки наблизилися до довоєнних показників, особливо в густонаселених районах", – розказав агентству "Інтерфакс-Україна" СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв.

За його словами, компанія зберігає гнучкість умов для орендарів. Наприклад, є можливість оренди з правом викупу приміщення, практикується індивідуальний підхід до графіку оплати у перші місяці роботи бізнесу, зокрема запровадження орендних "канікул" на перші місяці.

Мехтієв зазначив, що компанія залишає за собою 20-30% комерційних площ для подальшого управління або оренди з метою забезпечити наповненість ЖК необхідними сервісами. Для решти приміщень може бути запроваджено обмеження, закріплені договором, наприклад заборона на відкриття нічних клубів, ломбардів або закладів із шкідливими викидами.

Аналогічний підхід практикують у компанії KAN Development, повідомила її пресслужба. Так, певну частку приміщень девелопер самостійно здає в оренду, аби забезпечити наявність ключових сервісів – медичних послуг, аптек, продуктових магазинів. Договори теж фіксують обмеження для видів бізнесу, наприклад заборону на гучні види діяльності.

Віднедавна договори оренди також часто доповнюють спеціальними пунктами, які врегульовують взаємовідносини не період виключення електрики чи компенсації витрат на альтернативну енергетику, зазначив операційний директор Avalon Ярослав Возняк.

Загалом орендні ставки на комерційні лоти у складі ЖК сильно залежать від конкретного об’єкта, його локації, трафіку та функціоналу, повідомила комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська. За її словами, "Інтергал-Буд" залишає у власному орендному фонді приміщення з терміном окупності до 12 років.

"У житлових комплексах із високою заселеністю ціна може бути навіть вищою, бо потік людей і машин там дуже великий", – пояснила вона.

Близько 50% комерційних приміщень у житлових комплексах Perfect Group залишаються у власності девелопера, зазначив керівник проектів компанії Олексій Коваль. При цьому частка може змінюватися в залежності від конкретного ЖК та його локації.

Він підкреслив, що хоча наразі вже відсутні "антикризові" знижки, які пропонувалися орендаторам на початку повномасштабного вторгнення, девелопер все ще забезпечує лояльні ставки на перший рік оренди із поступовим підвищенням протягом наступних років, що закріплюється у договорі.

За словами засновника компанії "ТКН-Консалтинг" Олександра Горлача, на кінець 2024 року орендні ставки досягали до 70% довоєнного показника.

"По суті ставки зараз майже відновились у гривні, але не у валюті. Втім, комерційна нерухомість у нових заселених житлових комплексах є найбільш прогнозованою інвестицією. Станом на кінець 2024 року ставки у деяких орендодавців складали до 70% довоєнних", – прокоментував він агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі ставки на комерційні приміщення у ЖК складають 800-1,5 тис. грн/кв. м/міс. для найбільш популярного формату – приміщень площею до 60 кв. м. з активним трафіком. Приміщення з незручним плануванням, сходами, низьким трафіком здаються дешевше, за 200-500 грн/кв. м/міс.

Експерт зазначив, що на сьогодні найбільш активними платоспроможними орендарями є аптечні мережі та продуктовий напрямок (кафе, піцерії тощо), які обирають лоти площею 40-50 кв. м.

Водночас деякі девелоперські компанії, зокрема Alliance Novobud, не здають комерційні приміщення в оренду, а повністю їх продають.

"Ми не здаємо в оренду комерційні приміщення, а продаємо їх. Власники площ самостійно ухвалюють рішення щодо того, чим саме їм займатися. Зазвичай вони вивчають вже наявну бізнес-інфраструктуру, зважують свої можливості, вивчаючи попит та пропозицію", – зазначила CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова.

Теги: #жк #комерційна_нерухомість #оренда

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